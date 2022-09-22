https://ria.ru/20220922/melitopol-1818717878.html
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму
Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:00
2022-09-22T16:00
2022-09-22T16:09
общество
россия
мелитополь
ссср
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России."Мы пойдём голосовать, я, муж и свекровь, будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше... Все в наших руках", - поделилась настроением молодая жительница города.Пенсионерки также рассказали, что настроены на лучшее, вспоминая о временах СССР, надеясь, что после воссоединения с Россией жизнь станет лучше."Родственники наши в Москве... Мы прожили в Советском Союзе счастливо, мы видели детство, и я хочу, чтобы наши внуки тоже имели счастливое детство, мирное небо, хорошее образование, как при союзе", - сказала пожилая жительница Мелитополя, пояснив, что недавно у её дочери родилась двойня.Жители Запорожской области 23 сентября смогут проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. Уже в пятницу начнется адресное голосование, которое будет идти до 26 числа включительно. Все запорожцы 27 сентября смогут прийти и проголосовать самостоятельно на избирательных участках.
https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мелитополь, ссср, референдумы на освобожденных территориях
Общество, Россия, Мелитополь, СССР, Референдумы на освобожденных территориях
16:00 22.09.2022 (обновлено: 16:09 22.09.2022)
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму
Мелитопольцы рассказали о своем желании проголосовать за присоединение к России
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России.
"Мы пойдём голосовать, я, муж и свекровь, будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше... Все в наших руках", - поделилась настроением молодая жительница города.
Пенсионерки также рассказали, что настроены на лучшее, вспоминая о временах СССР
, надеясь, что после воссоединения с Россией жизнь станет лучше.
"Родственники наши в Москве... Мы прожили в Советском Союзе счастливо, мы видели детство, и я хочу, чтобы наши внуки тоже имели счастливое детство, мирное небо, хорошее образование, как при союзе", - сказала пожилая жительница Мелитополя, пояснив, что недавно у её дочери родилась двойня.
Жители Запорожской области
23 сентября смогут проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. Уже в пятницу начнется адресное голосование, которое будет идти до 26 числа включительно. Все запорожцы 27 сентября смогут прийти и проголосовать самостоятельно на избирательных участках.