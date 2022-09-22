https://ria.ru/20220922/melitopol-1818717878.html

Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму

Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022

Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму

Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:00

2022-09-22T16:00

2022-09-22T16:09

общество

россия

мелитополь

ссср

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России."Мы пойдём голосовать, я, муж и свекровь, будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше... Все в наших руках", - поделилась настроением молодая жительница города.Пенсионерки также рассказали, что настроены на лучшее, вспоминая о временах СССР, надеясь, что после воссоединения с Россией жизнь станет лучше."Родственники наши в Москве... Мы прожили в Советском Союзе счастливо, мы видели детство, и я хочу, чтобы наши внуки тоже имели счастливое детство, мирное небо, хорошее образование, как при союзе", - сказала пожилая жительница Мелитополя, пояснив, что недавно у её дочери родилась двойня.Жители Запорожской области 23 сентября смогут проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. Уже в пятницу начнется адресное голосование, которое будет идти до 26 числа включительно. Все запорожцы 27 сентября смогут прийти и проголосовать самостоятельно на избирательных участках.

https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html

https://ria.ru/20220922/tsik-1818696222.html

россия

мелитополь

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мелитополь, ссср, референдумы на освобожденных территориях