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Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
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Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму - РИА Новости, 22.09.2022
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму
Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:00
2022-09-22T16:09
общество
россия
мелитополь
ссср
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России."Мы пойдём голосовать, я, муж и свекровь, будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше... Все в наших руках", - поделилась настроением молодая жительница города.Пенсионерки также рассказали, что настроены на лучшее, вспоминая о временах СССР, надеясь, что после воссоединения с Россией жизнь станет лучше."Родственники наши в Москве... Мы прожили в Советском Союзе счастливо, мы видели детство, и я хочу, чтобы наши внуки тоже имели счастливое детство, мирное небо, хорошее образование, как при союзе", - сказала пожилая жительница Мелитополя, пояснив, что недавно у её дочери родилась двойня.Жители Запорожской области 23 сентября смогут проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. Уже в пятницу начнется адресное голосование, которое будет идти до 26 числа включительно. Все запорожцы 27 сентября смогут прийти и проголосовать самостоятельно на избирательных участках.
https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html
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общество, россия, мелитополь, ссср, референдумы на освобожденных территориях
Общество, Россия, Мелитополь, СССР, Референдумы на освобожденных территориях
16:00 22.09.2022 (обновлено: 16:09 22.09.2022)
 
Мелитопольцы рассказали о своем отношении к референдуму

Мелитопольцы рассказали о своем желании проголосовать за присоединение к России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости
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Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жительницы Мелитополя, не скрывая свой выбор, рассказали РИА Новости о желании проголосовать на референдуме за присоединение к России.
"Мы пойдём голосовать, я, муж и свекровь, будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше... Все в наших руках", - поделилась настроением молодая жительница города.
Пенсионерки также рассказали, что настроены на лучшее, вспоминая о временах СССР, надеясь, что после воссоединения с Россией жизнь станет лучше.
"Родственники наши в Москве... Мы прожили в Советском Союзе счастливо, мы видели детство, и я хочу, чтобы наши внуки тоже имели счастливое детство, мирное небо, хорошее образование, как при союзе", - сказала пожилая жительница Мелитополя, пояснив, что недавно у её дочери родилась двойня.
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Жители Запорожской области 23 сентября смогут проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. Уже в пятницу начнется адресное голосование, которое будет идти до 26 числа включительно. Все запорожцы 27 сентября смогут прийти и проголосовать самостоятельно на избирательных участках.
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