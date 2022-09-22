https://ria.ru/20220922/melitopol-1818652397.html
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте - РИА Новости, 22.09.2022
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте
Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:53
2022-09-22T12:53
2022-09-22T12:53
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города.Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума."По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", - говорится в Telegram-канале администрации города.Трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работает следственный комитет, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220922/melitopol-1818608476.html
https://ria.ru/20220922/melitopol-1818611740.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте
Число пострадавших при взрыве в районе рынка в Мелитополе возросло до шести человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости.
Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили
власти города.
Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума.
"По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", - говорится в Telegram-канале администрации города.
Трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работает следственный комитет, говорится в сообщении.