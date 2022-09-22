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В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте - РИА Новости, 22.09.2022
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В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте - РИА Новости, 22.09.2022
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте
Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:53
2022-09-22T12:53
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города.Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума."По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", - говорится в Telegram-канале администрации города.Трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работает следственный комитет, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220922/melitopol-1818608476.html
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в мире, мелитополь
В мире, Мелитополь
12:53 22.09.2022
 
В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте

Число пострадавших при взрыве в районе рынка в Мелитополе возросло до шести человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости
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Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города.
Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума.
Пассажир у кассы, где началась продажа билетов на автобусы, выполняющие рейсы из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:27
В Мелитополе прогремел взрыв
"По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", - говорится в Telegram-канале администрации города.
Трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работает следственный комитет, говорится в сообщении.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:39
Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб
 
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