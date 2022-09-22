https://ria.ru/20220922/melitopol-1818652397.html

В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте

В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте - РИА Новости, 22.09.2022

В Мелитополе выросло число пострадавших при теракте

Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:53

2022-09-22T12:53

2022-09-22T12:53

в мире

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455504_0:412:2906:2047_1920x0_80_0_0_caa79f5ff5a282e19897e8e60815513b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в районе центрального рынка в Мелитополе возросло до шести, сообщили власти города.Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума."По подтверждённым данным, в результате террористического акта, организованного киевским режимом в одном из магазинов Центрального рынка, пострадали шесть человек", - говорится в Telegram-канале администрации города.Трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работает следственный комитет, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220922/melitopol-1818608476.html

https://ria.ru/20220922/melitopol-1818611740.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь