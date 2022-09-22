https://ria.ru/20220922/melitopol-1818612765.html

При теракте в Мелитополе пострадали три человека

При теракте в Мелитополе пострадали три человека - РИА Новости, 22.09.2022

При теракте в Мелитополе пострадали три человека

В результате теракта в районе центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:45

2022-09-22T10:45

2022-09-22T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В результате теракта в районе центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Позже власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума."В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Рогов.По его словам, сейчас идут следственные действия."По камерам видеонаблюдения устанавливаются террористы", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html

https://ria.ru/20220922/melitopol-1818608476.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, в мире, владимир рогов, запорожская область