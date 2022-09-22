https://ria.ru/20220922/melitopol-1818612765.html
При теракте в Мелитополе пострадали три человека
При теракте в Мелитополе пострадали три человека - РИА Новости, 22.09.2022
При теракте в Мелитополе пострадали три человека
В результате теракта в районе центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:45
2022-09-22T10:45
2022-09-22T10:55
мелитополь
в мире
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В результате теракта в районе центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Позже власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума."В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Рогов.По его словам, сейчас идут следственные действия."По камерам видеонаблюдения устанавливаются террористы", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html
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мелитополь, в мире, владимир рогов, запорожская область
Мелитополь, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
10:45 22.09.2022 (обновлено: 10:55 22.09.2022)
При теракте в Мелитополе пострадали три человека
При теракте в районе центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В результате теракта в районе центрального рынка в Мелитополе пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Утром в четверг прогремел взрыв в районе центрального рынка. Позже власти региона сообщили, что произошедшее является терактом, устроенным украинскими спецслужбами, чтобы запугать мирных граждан в преддверии референдума.
"В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас идут следственные действия.
"По камерам видеонаблюдения устанавливаются террористы", - добавил Рогов.