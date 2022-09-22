https://ria.ru/20220922/melitopol-1818611740.html

Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 22.09.2022

Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

В Мелитополе в районе центрального рынка прогремел взрыв, пострадали три человека, власти считают произошедшее терактом, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:39

2022-09-22T10:39

2022-09-22T11:34

в мире

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. В Мелитополе в районе центрального рынка прогремел взрыв, пострадали три человека, власти считают произошедшее терактом, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он подчеркнул, что жизни троих пострадавших ничего не угрожает, им оказывают медицинскую помощь.Начались следственные действия, силовики устанавливают террористов по записям с камер наблюдения.В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Оба региона, а также Донецкая и Луганская народные республики объявили о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России, которое состоится с 23 по 27 сентября.Как заявил накануне Владимир Путин, Россия поддержит то решение, которое большинство жителей примут о своем будущем, и сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/vzryv-1818027209.html

мелитополь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мелитополь