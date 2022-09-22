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Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 22.09.2022
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Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб
Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб - РИА Новости, 22.09.2022
Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб
В Мелитополе в районе центрального рынка прогремел взрыв, пострадали три человека, власти считают произошедшее терактом, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:39
2022-09-22T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. В Мелитополе в районе центрального рынка прогремел взрыв, пострадали три человека, власти считают произошедшее терактом, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он подчеркнул, что жизни троих пострадавших ничего не угрожает, им оказывают медицинскую помощь.Начались следственные действия, силовики устанавливают террористов по записям с камер наблюдения.В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Оба региона, а также Донецкая и Луганская народные республики объявили о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России, которое состоится с 23 по 27 сентября.Как заявил накануне Владимир Путин, Россия поддержит то решение, которое большинство жителей примут о своем будущем, и сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов.
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в мире, мелитополь
В мире, Мелитополь
10:39 22.09.2022 (обновлено: 11:34 22.09.2022)
 
Власти Запорожья назвали взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

Член совета ВГА Запорожья Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. В Мелитополе в районе центрального рынка прогремел взрыв, пострадали три человека, власти считают произошедшее терактом, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Взрыв является терактом, устроенным спецслужбами режима Зеленского, который бесится из-за желания и начала самоопределения жителей Запорожской области. Это попытка запугать мирных жителей. Но нас этим не запугать и выбор однозначно будет сделан, подобными вещами они только убеждают нас в том, что мы делаем все правильно", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что жизни троих пострадавших ничего не угрожает, им оказывают медицинскую помощь.
Начались следственные действия, силовики устанавливают террористов по записям с камер наблюдения.
В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Оба региона, а также Донецкая и Луганская народные республики объявили о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России, которое состоится с 23 по 27 сентября.
Как заявил накануне Владимир Путин, Россия поддержит то решение, которое большинство жителей примут о своем будущем, и сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов.
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