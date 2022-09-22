https://ria.ru/20220922/melitopol-1818608476.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 22.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, в районе центрального рынка, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:27
2022-09-22T10:27
2022-09-22T10:34
мелитополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, в районе центрального рынка, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, информация уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/kherson-1818528779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире
10:27 22.09.2022 (обновлено: 10:34 22.09.2022)
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, предположительно, в районе центрального рынка