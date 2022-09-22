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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 22.09.2022
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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 22.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, в районе центрального рынка, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:27
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мелитополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, в районе центрального рынка, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, информация уточняется.
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мелитополь, в мире
Мелитополь, В мире
10:27 22.09.2022 (обновлено: 10:34 22.09.2022)
 
В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв, предположительно, в районе центрального рынка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПассажир у кассы, где началась продажа билетов на автобусы, выполняющие рейсы из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск
Пассажир у кассы, где началась продажа билетов на автобусы, выполняющие рейсы из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажир у кассы, где началась продажа билетов на автобусы, выполняющие рейсы из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Мелитополе, предварительно, в районе центрального рынка, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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