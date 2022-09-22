https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html
Медведчука освободили из украинского плена
Медведчука освободили из украинского плена - РИА Новости, 22.09.2022
Медведчука освободили из украинского плена
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:25
2022-09-22T13:25
2022-09-22T13:42
в мире
виктор медведчук
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он заявил журналистам, что подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киевом освобождены 56 человек, среди них 55 военнослужащих; украинской стороне передано 215 человек."Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо ", - сказал Пушилин.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор медведчук, денис пушилин, донецкая народная республика, украина
В мире, Виктор Медведчук, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
13:25 22.09.2022 (обновлено: 13:42 22.09.2022)
Медведчука освободили из украинского плена
Глава ДНР Пушилин: Виктора Медведчука освободили из украинского плена