Рейтинг@Mail.ru
Медведчука освободили из украинского плена - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html
Медведчука освободили из украинского плена
Медведчука освободили из украинского плена - РИА Новости, 22.09.2022
Медведчука освободили из украинского плена
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:25
2022-09-22T13:42
в мире
виктор медведчук
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он заявил журналистам, что подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киевом освобождены 56 человек, среди них 55 военнослужащих; украинской стороне передано 215 человек."Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо ", - сказал Пушилин.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:110:960:830_1920x0_80_0_0_677668d440f398739bd7fad0b5784e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор медведчук, денис пушилин, донецкая народная республика, украина
В мире, Виктор Медведчук, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
13:25 22.09.2022 (обновлено: 13:42 22.09.2022)
 
Медведчука освободили из украинского плена

Глава ДНР Пушилин: Виктора Медведчука освободили из украинского плена

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он заявил журналистам, что подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киевом освобождены 56 человек, среди них 55 военнослужащих; украинской стороне передано 215 человек.
"Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо ", - сказал Пушилин.
Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор МедведчукДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала