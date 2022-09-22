https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html

Медведчука освободили из украинского плена

Медведчука освободили из украинского плена - РИА Новости, 22.09.2022

Медведчука освободили из украинского плена

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:25

2022-09-22T13:25

2022-09-22T13:42

в мире

виктор медведчук

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он заявил журналистам, что подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киевом освобождены 56 человек, среди них 55 военнослужащих; украинской стороне передано 215 человек."Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо ", - сказал Пушилин.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор медведчук, денис пушилин, донецкая народная республика, украина