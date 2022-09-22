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Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука - РИА Новости, 22.09.2022
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Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука - РИА Новости, 22.09.2022
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:11
2022-09-22T13:24
виктор медведчук
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В ведомстве уточнили, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками."Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Кремль подтвердить информацию, что среди российских пленных, которые вернулись в РФ, был Медведчук.Пресс-секретарь главы государства также не стал отвечать на вопрос про "азовцев" (батальон "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), обменянных на российских военных. "Нет, у меня нет полномочий", - добавил Песков.* Запрещенная в России террористическая организация
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виктор медведчук, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Виктор Медведчук, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 22.09.2022 (обновлено: 13:24 22.09.2022)
 
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука

Песков заявил, что не уполномочен комментировать сообщения об обмене Медведчука

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В ведомстве уточнили, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Кремль подтвердить информацию, что среди российских пленных, которые вернулись в РФ, был Медведчук.
Пресс-секретарь главы государства также не стал отвечать на вопрос про "азовцев" (батальон "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), обменянных на российских военных. "Нет, у меня нет полномочий", - добавил Песков.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Виктор МедведчукВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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