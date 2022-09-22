https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818658062.html
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука - РИА Новости, 22.09.2022
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:11
2022-09-22T13:11
2022-09-22T13:24
виктор медведчук
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:282:1716:1247_1920x0_80_0_0_0b79437914605626d7491e10f90295fd.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В ведомстве уточнили, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками."Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Кремль подтвердить информацию, что среди российских пленных, которые вернулись в РФ, был Медведчук.Пресс-секретарь главы государства также не стал отвечать на вопрос про "азовцев" (батальон "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), обменянных на российских военных. "Нет, у меня нет полномочий", - добавил Песков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220826/medvedchuk-1812397628.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:144:1716:1431_1920x0_80_0_0_e0dd384852b395392be9d057ce6dbe26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Виктор Медведчук, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 22.09.2022 (обновлено: 13:24 22.09.2022)
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
Песков заявил, что не уполномочен комментировать сообщения об обмене Медведчука
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, ДНР
и ЛНР
, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной
. В ведомстве уточнили, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Кремль подтвердить информацию, что среди российских пленных, которые вернулись в РФ, был Медведчук.
Пресс-секретарь главы государства также не стал отвечать на вопрос про "азовцев" (батальон "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), обменянных на российских военных. "Нет, у меня нет полномочий", - добавил Песков.
* Запрещенная в России террористическая организация