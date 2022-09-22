https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818658062.html

Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука

Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука - РИА Новости, 22.09.2022

Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:11

2022-09-22T13:11

2022-09-22T13:24

виктор медведчук

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сославшись на отсутствие у него таких полномочий.Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 50 военнослужащих Вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В ведомстве уточнили, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками."Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Кремль подтвердить информацию, что среди российских пленных, которые вернулись в РФ, был Медведчук.Пресс-секретарь главы государства также не стал отвечать на вопрос про "азовцев" (батальон "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), обменянных на российских военных. "Нет, у меня нет полномочий", - добавил Песков.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220826/medvedchuk-1812397628.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

виктор медведчук, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр