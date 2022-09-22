https://ria.ru/20220922/mayning-1818734997.html

ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга

ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга - РИА Новости, 22.09.2022

ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга

Банк России и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают финализировать текст законопроекта, заявил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:45

2022-09-22T16:45

2022-09-22T16:45

экономика

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают финализировать текст законопроекта, заявил директор департамента финансовых технологий регулятора Кирилл Пронин."Мы пришли к консенсусу относительно того, что нужно регулировать майнинг. В этой части мы концептуально договорились, но есть отдельные моменты, которые мы в ближайшее время должны дообсудить, соответственно, финализировать текст законопроекта", - сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".Ранее в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать позиции по проектам законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга,

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта