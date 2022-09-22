https://ria.ru/20220922/mayning-1818734997.html
ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга
ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга - РИА Новости, 22.09.2022
ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга
Банк России и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают финализировать текст законопроекта, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:45
2022-09-22T16:45
2022-09-22T16:45
экономика
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Банк России и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают финализировать текст законопроекта, заявил директор департамента финансовых технологий регулятора Кирилл Пронин."Мы пришли к консенсусу относительно того, что нужно регулировать майнинг. В этой части мы концептуально договорились, но есть отдельные моменты, которые мы в ближайшее время должны дообсудить, соответственно, финализировать текст законопроекта", - сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".Ранее в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать позиции по проектам законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории РФ в части регулирования майнинга,
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Криптовалюта
ЦБ и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга
Пронин: Банк России и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга