23:52 22.09.2022 (обновлено: 23:54 22.09.2022)
Ирану сделали последнее предложение по ядерной сделке, заявил Макрон
Президент Франции Макрон заявил, что Ирану сделали последнее предложение по ядерной сделке
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануль Макрон заявил, что восстановление ядерной сделки возможно, но Иран должен понять, что ему сделали последнее предложение.
"Я думаю, что сделка реализуема, но нам нужно ее финализировать. Нам следует дать ясно понять, что это финальное предложение", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В результате переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана в Вене в декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Иранская сторона оценила переговоры как успешные, однако госдеп США посчитал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением представителей сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены, в чем МИД Ирана обвинял американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.
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