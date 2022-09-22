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Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон - РИА Новости, 23.09.2022
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Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон - РИА Новости, 23.09.2022
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T23:23
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россия
эммануэль макрон
франция
в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов."Это всегда более эффективно – с уважением нащупывать путь вперед, когда вы ведете такие беседы", - сказал он, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос о продуктивности своих многочисленных и продолжительных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из последних примеров полезности диалога Макрон назвал организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС, которая с марта находится под охраной российских войск и подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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россия, эммануэль макрон, франция, в мире, владимир путин
Россия, Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Владимир Путин
23:23 22.09.2022 (обновлено: 00:01 23.09.2022)
 
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон

Макрон: уважительный диалог с Россией полезен, позволяет добиваться результатов

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.
"Это всегда более эффективно – с уважением нащупывать путь вперед, когда вы ведете такие беседы", - сказал он, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос о продуктивности своих многочисленных и продолжительных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 19:54
Макрон рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни
Одним из последних примеров полезности диалога Макрон назвал организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС, которая с марта находится под охраной российских войск и подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
 
РоссияЭммануэль МакронФранцияВ миреВладимир Путин
 
 
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