https://ria.ru/20220922/makron-1818815405.html

Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон

Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон - РИА Новости, 23.09.2022

Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T23:23

2022-09-22T23:23

2022-09-23T00:01

россия

эммануэль макрон

франция

в мире

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов."Это всегда более эффективно – с уважением нащупывать путь вперед, когда вы ведете такие беседы", - сказал он, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос о продуктивности своих многочисленных и продолжительных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из последних примеров полезности диалога Макрон назвал организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС, которая с марта находится под охраной российских войск и подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220920/makron-1818267235.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эммануэль макрон, франция, в мире, владимир путин