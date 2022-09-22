https://ria.ru/20220922/makron-1818815405.html
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон - РИА Новости, 23.09.2022
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T23:23
2022-09-22T23:23
2022-09-23T00:01
россия
эммануэль макрон
франция
в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов."Это всегда более эффективно – с уважением нащупывать путь вперед, когда вы ведете такие беседы", - сказал он, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос о продуктивности своих многочисленных и продолжительных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из последних примеров полезности диалога Макрон назвал организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС, которая с марта находится под охраной российских войск и подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220920/makron-1818267235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эммануэль макрон, франция, в мире, владимир путин
Россия, Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Владимир Путин
23:23 22.09.2022 (обновлено: 00:01 23.09.2022)
Уважительный диалог с Россией полезен, заявил Макрон
Макрон: уважительный диалог с Россией полезен, позволяет добиваться результатов