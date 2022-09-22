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Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий - РИА Новости, 22.09.2022
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Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий
Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий - РИА Новости, 22.09.2022
Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глобальном "кризисе демократий", который, по его словам, вызван уязвимостью открытых обществ, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:41
2022-09-22T17:15
в мире
эммануэль макрон
франция
нато
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глобальном "кризисе демократий", который, по его словам, вызван уязвимостью открытых обществ, сообщает телеканал CNN.По его словам это провоцирует кризис среднего класса. "Вот почему мы должны всегда четко говорить об уважении желаний людей, об ориентирах среднего класса, обо всем прогрессе, достигнутом нашими демократиями, принимающими разные культуры, открытыми и сотрудничающими. Это вопрос баланса", — добавил президент Франции.Макрон не впервые обращает внимание на структурные проблемы западного общества. В конце 2019 года в интервью журналу Economist он заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
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в мире, эммануэль макрон, франция, нато, cnn (телеканал)
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, НАТО, CNN (телеканал)
16:41 22.09.2022 (обновлено: 17:15 22.09.2022)
 
Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий

Макрон заявил о кризисе либеральных демократий из-за давления на открытые общества

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глобальном "кризисе демократий", который, по его словам, вызван уязвимостью открытых обществ, сообщает телеканал CNN.

"Я думаю, что у нас большой кризис демократий, из числа тех, которые я бы назвал либеральными демократиями. Нужно это признать. Почему? Во-первых, потому что открытые общества, открытые и всецело готовые к сотрудничеству демократии оказывают давление на ваш народ. Это может дестабилизировать их", — сказал он.

По его словам это провоцирует кризис среднего класса.
"Вот почему мы должны всегда четко говорить об уважении желаний людей, об ориентирах среднего класса, обо всем прогрессе, достигнутом нашими демократиями, принимающими разные культуры, открытыми и сотрудничающими. Это вопрос баланса", — добавил президент Франции.
Макрон не впервые обращает внимание на структурные проблемы западного общества. В конце 2019 года в интервью журналу Economist он заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
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