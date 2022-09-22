https://ria.ru/20220922/makron-1818733844.html

Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий

Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий - РИА Новости, 22.09.2022

Макрон заявил о глобальном кризисе либеральных демократий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глобальном "кризисе демократий", который, по его словам, вызван уязвимостью открытых обществ, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:41

2022-09-22T16:41

2022-09-22T17:15

в мире

эммануэль макрон

франция

нато

cnn (телеканал)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глобальном "кризисе демократий", который, по его словам, вызван уязвимостью открытых обществ, сообщает телеканал CNN.По его словам это провоцирует кризис среднего класса. "Вот почему мы должны всегда четко говорить об уважении желаний людей, об ориентирах среднего класса, обо всем прогрессе, достигнутом нашими демократиями, принимающими разные культуры, открытыми и сотрудничающими. Это вопрос баланса", — добавил президент Франции.Макрон не впервые обращает внимание на структурные проблемы западного общества. В конце 2019 года в интервью журналу Economist он заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

https://ria.ru/20220922/demokratiya-1818721443.html

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в мире, эммануэль макрон, франция, нато, cnn (телеканал)