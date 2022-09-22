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Американцы подняли Макрона на смех после его слов о России - РИА Новости, 22.09.2022
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Американцы подняли Макрона на смех после его слов о России
Американцы подняли Макрона на смех после его слов о России - РИА Новости, 22.09.2022
Американцы подняли Макрона на смех после его слов о России
Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T04:17
2022-09-22T04:17
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
марин ле пен
россия
франция
нью-йорк (город)
оон
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России.Ранее французский лидер, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступил с критикой действий России и призвал страны мира "оказывать большее давление" на президента Владимира Путина.Публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях."Макрон возомнил себя Наполеоном", - написал пользователь *FJB*."Макрону до смерти нужно внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить Марин Ле Пен", - отметил Shiloh."А ботинком по трибуне Макрон стучал?" - сыронизировал Killer_bees."Закрой пасть, Макрон! Где вы все были, когда НАТО бомбила Ливию и Сербию?" – задался вопросом Augustus."Да Франция — это один большой сортир, никакого величия ей не светит", - выразил мнение Libtardologist."Макрон — креатура глобалистов и Клауса Шваба. Я согласен на что угодно, кроме глобалистской тирании, которую насаждает ВЭФ (Всемирный экономический форум в Давосе – ред.)", - заявил rockyndallas."Да сдавайся уже! У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут", - добавил Mr. House.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220922/bayden-1818578758.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, марин ле пен, россия, франция, нью-йорк (город), оон, нато
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Россия, Франция, Нью-Йорк (город), ООН, НАТО
04:17 22.09.2022
 
Американцы подняли Макрона на смех после его слов о России

Читатели Breitbart раскритиковали высказывания Эммануэля Макрона в адрес России

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России.
Ранее французский лидер, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступил с критикой действий России и призвал страны мира "оказывать большее давление" на президента Владимира Путина.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
02:26
В Белом доме раскрыли темы внеплановой встречи Байдена и Макрона
Публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Макрон возомнил себя Наполеоном", - написал пользователь *FJB*.
"Макрону до смерти нужно внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить Марин Ле Пен", - отметил Shiloh.
"А ботинком по трибуне Макрон стучал?" - сыронизировал Killer_bees.
"Закрой пасть, Макрон! Где вы все были, когда НАТО бомбила Ливию и Сербию?" – задался вопросом Augustus.
"Да Франция — это один большой сортир, никакого величия ей не светит", - выразил мнение Libtardologist.
"Макрон — креатура глобалистов и Клауса Шваба. Я согласен на что угодно, кроме глобалистской тирании, которую насаждает ВЭФ (Всемирный экономический форум в Давосе – ред.)", - заявил rockyndallas.
"Да сдавайся уже! У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут", - добавил Mr. House.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 22:02
ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Боррель
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронМарин Ле ПенРоссияФранцияНью-Йорк (город)ООННАТО
 
 
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