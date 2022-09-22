https://ria.ru/20220922/lnr-1818606479.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 22.09.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 35 человек и две долговременные огневые точки. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:20
2022-09-22T10:20
2022-09-22T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 35 человек и две долговременные огневые точки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 35 человек личного состава, пять бронетранспортеров, две долговременные огневые точки, семь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 40 человек и два танка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_866a7ceb3cd32bf263ade4bc8e6dab9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери украинских войск за сутки в 35 человек