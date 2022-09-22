https://ria.ru/20220922/lavrov-1818715810.html

Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН

Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН

В свой второй рабочий день на 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт ряд встреч, среди которых, в частности, запланированы... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:56

2022-09-22T15:56

2022-09-22T15:56

в мире

сергей лавров

петер сийярто

антониу гутерреш

марокко

россия

украина

оон

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ООН, 22 сен - РИА Новости. В свой второй рабочий день на 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт ряд встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили журналистам в российской делегации.Как ожидается, в 11:30 местного времени (18:30 мск) министр выступит на заседании СБ ООН по Украине. После этого у Лаврова запланировано участие в министерской встрече БРИКС и во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине.Среди других встреч, которые запланированы на четверг у главы российского внешнеполитического ведомства, переговоры с государственным секретарем Святого Престола, премьер-министром, министром иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин, министром иностранных дел Марокко и главой МИД Бахрейна.Во второй половине дня Лавров, как ожидается, встретится с коллегами из ЮАР, Панамы, Индонезии, Гвинеи-Бисау. Кроме того, запланированы переговоры с вице-президентом Южного Судана.

https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818671744.html

https://ria.ru/20220922/vizy-1818577495.html

марокко

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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