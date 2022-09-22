https://ria.ru/20220922/lavrov-1818715810.html
Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН
Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН
В свой второй рабочий день на 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт ряд встреч, среди которых, в частности, запланированы... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:56
2022-09-22T15:56
2022-09-22T15:56
в мире
сергей лавров
петер сийярто
антониу гутерреш
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ООН, 22 сен - РИА Новости. В свой второй рабочий день на 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт ряд встреч, среди которых, в частности, запланированы переговоры с коллегой из МИД Венгрии Петером Сийярто и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили журналистам в российской делегации.Как ожидается, в 11:30 местного времени (18:30 мск) министр выступит на заседании СБ ООН по Украине. После этого у Лаврова запланировано участие в министерской встрече БРИКС и во встрече с контактной группой ЛАГ по Украине.Среди других встреч, которые запланированы на четверг у главы российского внешнеполитического ведомства, переговоры с государственным секретарем Святого Престола, премьер-министром, министром иностранных дел Сент-Винсента и Гренадин, министром иностранных дел Марокко и главой МИД Бахрейна.Во второй половине дня Лавров, как ожидается, встретится с коллегами из ЮАР, Панамы, Индонезии, Гвинеи-Бисау. Кроме того, запланированы переговоры с вице-президентом Южного Судана.
https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818671744.html
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в мире, сергей лавров, петер сийярто, антониу гутерреш, марокко, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, мид венгрии
В мире, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Антониу Гутерреш, Марокко, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, МИД Венгрии
Лавров на Генассамблее встретится с главой МИД Венгрии и генсеком ООН
Глава МИД Лавров на Генассамблее ООН встретится с Петером Сийярто и Антониу Гутеррешем