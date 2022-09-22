https://ria.ru/20220922/latviya-1818687130.html
Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз
Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз - РИА Новости, 22.09.2022
Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, в соответствии с которыми ужесточается порядок продления видов на жительство для граждан России и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:35
2022-09-22T14:35
2022-09-22T17:53
латвия
россия
санкции в отношении россии
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, в соответствии с которыми ужесточается порядок продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма."В четверг, 22 сентября, во втором, окончательном, чтении сейм поддержал признанные срочными поправки в закон об иммиграции, которые изменяют порядок запроса и продления разрешений на временное проживание для граждан России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что с поправками приостанавливается возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Белоруссии, получивших его на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии". "Граждане России также не смогут получить удаленную рабочую визу", - отметили в парламенте. Закон предусматривает, что ограничения в отношении граждан Белоруссии применяются в более узком объеме, однако не уточняется, каких именно мер это касается."Постоянный вид на жительство будет действовать до 1 сентября 2023 года для граждан России, которые до приобретения российского гражданства были гражданами или негражданами Латвии. Если человек хочет снова получить постоянный вид на жительство, он должен будет предоставить свидетельство о владении национальным языком в соответствии с законом до окончания соответствующего срока", - говорится в сообщении.При этом устанавливаются исключения, в их числе возможность выдачи разрешений на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений.
https://ria.ru/20220918/riga-1817739768.html
https://ria.ru/20220921/vizy-1818369546.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, санкции в отношении россии, белоруссия, в мире
Латвия, Россия, Санкции в отношении России, Белоруссия, В мире
14:35 22.09.2022 (обновлено: 17:53 22.09.2022)
Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз
Сейм Латвии внес поправки, по которым россиянам не продлят ВНЖ и не выдадут рабочие визы
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, в соответствии с которыми ужесточается порядок продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма.
"В четверг, 22 сентября, во втором, окончательном, чтении сейм поддержал признанные срочными поправки в закон об иммиграции, которые изменяют порядок запроса и продления разрешений на временное проживание для граждан России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с поправками приостанавливается возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Белоруссии, получивших его на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии". "Граждане России также не смогут получить удаленную рабочую визу", - отметили в парламенте. Закон предусматривает, что ограничения в отношении граждан Белоруссии применяются в более узком объеме, однако не уточняется, каких именно мер это касается.
"Постоянный вид на жительство будет действовать до 1 сентября 2023 года для граждан России, которые до приобретения российского гражданства были гражданами или негражданами Латвии. Если человек хочет снова получить постоянный вид на жительство, он должен будет предоставить свидетельство о владении национальным языком в соответствии с законом до окончания соответствующего срока", - говорится в сообщении.
При этом устанавливаются исключения, в их числе возможность выдачи разрешений на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений.