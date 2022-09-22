https://ria.ru/20220922/latviya-1818687130.html

Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз

Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз - РИА Новости, 22.09.2022

Сейм Латвии ужесточил продление россиянам ВНЖ и выдачу рабочих виз

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, в соответствии с которыми ужесточается порядок продления видов на жительство для граждан России и... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:35

2022-09-22T14:35

2022-09-22T17:53

латвия

россия

санкции в отношении россии

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, в соответствии с которыми ужесточается порядок продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии, сообщила пресс-служба сейма."В четверг, 22 сентября, во втором, окончательном, чтении сейм поддержал признанные срочными поправки в закон об иммиграции, которые изменяют порядок запроса и продления разрешений на временное проживание для граждан России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что с поправками приостанавливается возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Белоруссии, получивших его на основании сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии". "Граждане России также не смогут получить удаленную рабочую визу", - отметили в парламенте. Закон предусматривает, что ограничения в отношении граждан Белоруссии применяются в более узком объеме, однако не уточняется, каких именно мер это касается."Постоянный вид на жительство будет действовать до 1 сентября 2023 года для граждан России, которые до приобретения российского гражданства были гражданами или негражданами Латвии. Если человек хочет снова получить постоянный вид на жительство, он должен будет предоставить свидетельство о владении национальным языком в соответствии с законом до окончания соответствующего срока", - говорится в сообщении.При этом устанавливаются исключения, в их числе возможность выдачи разрешений на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений.

https://ria.ru/20220918/riga-1817739768.html

https://ria.ru/20220921/vizy-1818369546.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, санкции в отношении россии, белоруссия, в мире