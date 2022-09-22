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Курс евро упал ниже 58 рублей

Курс евро упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 22.09.2022

Курс евро упал ниже 58 рублей

Курс рубля днем в четверг наращивает темпы роста, евро уже опускался ниже 58 рублей - впервые с 25 июля, доллар - ниже 59 рублей - минимум с 19 августа, следует РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:05

2022-09-22T15:05

2022-09-22T15:20

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в четверг наращивает темпы роста, евро уже опускался ниже 58 рублей - впервые с 25 июля, доллар - ниже 59 рублей - минимум с 19 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.15 мск падал на 1,75 рубля, до 58,94 рубля, евро - на 2,06 рубля, до 58,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, россия, валюта, динамика курсов валют, евро, доллар, курс рубля, курс доллара, рубль