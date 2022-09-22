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Курс евро упал ниже 58 рублей
Курс евро упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Курс евро упал ниже 58 рублей
Курс рубля днем в четверг наращивает темпы роста, евро уже опускался ниже 58 рублей - впервые с 25 июля, доллар - ниже 59 рублей - минимум с 19 августа, следует РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:05
2022-09-22T15:05
2022-09-22T15:20
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в четверг наращивает темпы роста, евро уже опускался ниже 58 рублей - впервые с 25 июля, доллар - ниже 59 рублей - минимум с 19 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.15 мск падал на 1,75 рубля, до 58,94 рубля, евро - на 2,06 рубля, до 58,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:05 22.09.2022 (обновлено: 15:20 22.09.2022)
Курс евро упал ниже 58 рублей
Курс евро на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с 25 июля