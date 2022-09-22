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Курс евро упал ниже 59 рублей
Курс евро упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Курс евро упал ниже 59 рублей
Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:43
2022-09-22T12:43
2022-09-22T12:57
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск снижается на 74 копейки, до 59,95 рубля, евро - падает на 1,23 рубля, до 58,92 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, россия, экономика, евро, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, валюта, динамика курсов валют
Московская биржа, Россия, Экономика, евро, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, Валюта, Динамика курсов валют
12:43 22.09.2022 (обновлено: 12:57 22.09.2022)
Курс евро упал ниже 59 рублей
Курс евро на Мосбирже упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа