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Курс евро упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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Курс евро упал ниже 59 рублей
Курс евро упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 22.09.2022
Курс евро упал ниже 59 рублей
Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.09.2022
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск снижается на 74 копейки, до 59,95 рубля, евро - падает на 1,23 рубля, до 58,92 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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московская биржа, россия, экономика, евро, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, валюта, динамика курсов валют
Московская биржа, Россия, Экономика, евро, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, Валюта, Динамика курсов валют
12:43 22.09.2022 (обновлено: 12:57 22.09.2022)
 
Курс евро упал ниже 59 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск снижается на 74 копейки, до 59,95 рубля, евро - падает на 1,23 рубля, до 58,92 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
 
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