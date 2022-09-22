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Курс евро упал ниже 59 рублей

Курс евро упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 22.09.2022

Курс евро упал ниже 59 рублей

Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:43

2022-09-22T12:43

2022-09-22T12:57

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля днем в четверг усиливает рост, евро уже ниже 59 рублей - впервые с 19 августа, доллар - дешевле 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 мск снижается на 74 копейки, до 59,95 рубля, евро - падает на 1,23 рубля, до 58,92 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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