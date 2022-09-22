Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
Глава МИД Кубы Паррилья осудил санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья осудил санкции в отношении России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии, а также призвал к "конструктивному и реалистичному" дипломатическому решению конфликта на Украине.
"Мы выступаем против вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь и вновь отвергаем введение односторонних санкций против Российской Федерации", - сказал Паррилья, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр отметил, что Куба выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, которое обеспечило бы безопасность и суверенитет для всех.
Куба более 60 лет, дольше, чем какая-либо другая страна, испытывает на себе влияние односторонних санкций США. Дипломатические отношения США и Кубы были разорваны в середине прошлого века, после чего против островного государства было введено торговое эмбарго. В президентство Барака Обамы США объявили о начале нормализации отношений и смягчении санкций. Процесс прервался во времена Дональда Трампа, который ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.