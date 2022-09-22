https://ria.ru/20220922/kuba-1818580724.html

Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии

Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии - РИА Новости, 22.09.2022

Куба в ООН осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии

Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья осудил санкции в отношении России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии, а также призвал к... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:19

2022-09-22T03:19

2022-09-22T03:19

в мире

бруно родригес паррилья

куба

сша

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белоруссия

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МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья осудил санкции в отношении России и вмешательство во внутренние дела Белоруссии, а также призвал к "конструктивному и реалистичному" дипломатическому решению конфликта на Украине.Министр отметил, что Куба выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, которое обеспечило бы безопасность и суверенитет для всех.Куба более 60 лет, дольше, чем какая-либо другая страна, испытывает на себе влияние односторонних санкций США. Дипломатические отношения США и Кубы были разорваны в середине прошлого века, после чего против островного государства было введено торговое эмбарго. В президентство Барака Обамы США объявили о начале нормализации отношений и смягчении санкций. Процесс прервался во времена Дональда Трампа, который ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма. Действующая администрация демократа Джо Байдена продолжает в отношении острова жесткую линию республиканца Трампа.

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818483131.html

куба

сша

украина

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бруно родригес паррилья, куба, сша, украина, оон, россия, белоруссия