https://ria.ru/20220922/kritika-1818585718.html

Посол России жестко раскритиковал японские СМИ за "ядерные" обвинения

Посол России жестко раскритиковал японские СМИ за "ядерные" обвинения - РИА Новости, 22.09.2022

Посол России жестко раскритиковал японские СМИ за "ядерные" обвинения

Посол России в Японии Михаил Галузин жестко раскритиковал местные СМИ, в которых вновь появились "многочисленные инсинуации" о возможности применения Москвой... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:36

2022-09-22T06:36

2022-09-22T15:30

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ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин жестко раскритиковал местные СМИ, в которых вновь появились "многочисленные инсинуации" о возможности применения Москвой ядерного оружия из-за спецоперации на Украине.Галузин указал, что именно Россия инициировала в начале года совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, в котором говорилось, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.Посол вновь перечислил условия возможного применения ядерного оружия и подчеркнул, что в публикациях "налицо превратное толкование решения президента России от 27 февраля этого года временно перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства"."При этом удивляет тот факт, что японские власти и журналисты словно бы забывают о том, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов ОМУ", — отметил дипломат.Как напомнил Галузин, именно США — единственная в мире страна, размещающая ядерное оружие за пределами своей национальной территории. "Вопреки ДНЯО Вашингтон проводит с союзниками по Североатлантическому альянсу так называемые ядерные миссии, обучая натовских военных из неядерных государств обращению с этим оружием, а один из сценариев подобных "тренировок" — его использование против России", — подчеркнул посол.Дипломат также отметил, что странно "слышать ядерные обвинения в адрес России со стороны Японии, которая, как это хорошо известно, уповает в своей политике безопасности не на что-нибудь, а как раз на американский ядерный зонтик, постоянно заботясь о его прочности и безотказности".В среду президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о том, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине ответил, что все прописано в ядерной доктрине страны.Единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия являются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые провели США в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

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https://ria.ru/20220917/putin-1817500359.html

https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817460643.html

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Максим Горбачев

россия, япония, в мире, украина