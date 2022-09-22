06:36 22.09.2022 (обновлено: 15:30 22.09.2022)
Посол России жестко раскритиковал японские СМИ за "ядерные" обвинения
Посол России в Японии Галузин подверг жесткой критике местные СМИ за "ядерные" обвинения
© AP Photo / Kiichiro SatoТокио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин жестко раскритиковал местные СМИ, в которых вновь появились "многочисленные инсинуации" о возможности применения Москвой ядерного оружия из-за спецоперации на Украине.
"В японских СМИ вновь появились многочисленные инсинуации о якобы допускаемой Россией возможности применения ядерного оружия в связи со специальной военной операцией на Украине. Хотели бы напомнить, что принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны", — говорится в заявлении главы дипмиссии на страницах посольства в соцсетях.
Галузин указал, что именно Россия инициировала в начале года совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, в котором говорилось, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.
Посол вновь перечислил условия возможного применения ядерного оружия и подчеркнул, что в публикациях "налицо превратное толкование решения президента России от 27 февраля этого года временно перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".
21 сентября, 17:36Зюганов заявил о сохраняющейся опасности применения ядерного оружия
"При этом удивляет тот факт, что японские власти и журналисты словно бы забывают о том, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов ОМУ", — отметил дипломат.
Как напомнил Галузин, именно США — единственная в мире страна, размещающая ядерное оружие за пределами своей национальной территории. "Вопреки ДНЯО Вашингтон проводит с союзниками по Североатлантическому альянсу так называемые ядерные миссии, обучая натовских военных из неядерных государств обращению с этим оружием, а один из сценариев подобных "тренировок" — его использование против России", — подчеркнул посол.
Дипломат также отметил, что странно "слышать ядерные обвинения в адрес России со стороны Японии, которая, как это хорошо известно, уповает в своей политике безопасности не на что-нибудь, а как раз на американский ядерный зонтик, постоянно заботясь о его прочности и безотказности".
В среду президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о том, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине ответил, что все прописано в ядерной доктрине страны.
Единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия являются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые провели США в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
16 сентября, 21:27СМИ описало сценарий ядерной войны между Россией и НАТО