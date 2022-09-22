https://ria.ru/20220922/kredity-1818800805.html

В СПЧ призвали урегулировать вопрос кредитов мобилизованных

В СПЧ призвали урегулировать вопрос кредитов мобилизованных - РИА Новости, 22.09.2022

В СПЧ призвали урегулировать вопрос кредитов мобилизованных

Государству надо взять на себя платежи по ипотечным и потребительским кредитам на тот период, пока гражданин находится в мобилизации, но нужно установить... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:56

2022-09-22T20:56

2022-09-22T20:56

валерий фадеев

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Государству надо взять на себя платежи по ипотечным и потребительским кредитам на тот период, пока гражданин находится в мобилизации, но нужно установить ограничения, чтобы не было злоупотреблений, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.Он отметил, что необходимо "срочно принять законодательные меры" для урегулирования данных вопросов."При этом, все меры поддержки, которые уже объявлены или будут приняты, должны иметь обратную силу, распространяясь на тех, кто был мобилизован до принятия соответствующего акта, и включать не только период непосредственного пребывания граждан в зоне боевых действий, но и период их подготовки", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20220922/rabota-1818796136.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии