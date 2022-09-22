В СПЧ призвали урегулировать вопрос кредитов мобилизованных
Глава СПЧ призвал урегулировать вопрос ипотечных и потребительских кредитов мобилизованных
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Государству надо взять на себя платежи по ипотечным и потребительским кредитам на тот период, пока гражданин находится в мобилизации, но нужно установить ограничения, чтобы не было злоупотреблений, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
"Хорошая инициатива, чтобы государство взяло на себя платежи по ипотечным и потребительским кредитам на тот период, пока гражданин находится в мобилизации. Однако во избежание злоупотреблений здесь необходимо установить ограничения предельного размера выплат, например, компенсация ежемесячного платежа не должна быть выше средней заработной платы гражданина за последние год-два", - говорится в заявлении Фадеева в Telegram-канале Совета.
Он отметил, что необходимо "срочно принять законодательные меры" для урегулирования данных вопросов.
"При этом, все меры поддержки, которые уже объявлены или будут приняты, должны иметь обратную силу, распространяясь на тех, кто был мобилизован до принятия соответствующего акта, и включать не только период непосредственного пребывания граждан в зоне боевых действий, но и период их подготовки", - добавил Фадеев.