https://ria.ru/20220922/krakh-1818585501.html

В США назвали единственный способ избежать своего краха

В США назвали единственный способ избежать своего краха - РИА Новости, 22.09.2022

В США назвали единственный способ избежать своего краха

Нынешнее политическое руководство США "оторвано от реальности", а страна сталкивается с масштабным экономическим кризисом, при этом спасти положение может... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:32

2022-09-22T06:32

2022-09-22T15:51

в мире

джо байден

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Нынешнее политическое руководство США "оторвано от реальности", а страна сталкивается с масштабным экономическим кризисом, при этом спасти положение может только победа республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, с таким утверждением в своей статье для The Washington Times выступил бывший спикер нижней палаты американского конгресса, республиканец Ньют Гингрич.Постепенно проясняются "масштабы катастрофы", которую учинил президент Джо Байден, отмечает автор. "Как сообщает социологический центр Скотта Расмуссена, 88% американцев считают, что в стране разразился экономический кризис. А 66% — двое из трех — что серьезный", — пишет он.Согласно подсчетам экономиста Стива Мура, Байден менее чем за два года снизил реальные доходы среднего американца на три тысячи долларов, поскольку стоимость жизни росла быстрее заработной платы.По мнению автора, чествуя в Белом доме "Закон о снижении инфляции" в самый разгар этого кризиса, Байден и его администрация доказали, "насколько они оторваны от реальности"."Демократы рукоплескали законопроекту, который, по мнению большинства американцев, лишь усугубил инфляцию из-за роста государственных расходов. После новостей о росте инфляции их заявления сделались совершенно смехотворны, но они все равно стояли на своем", — указывает он.Так, на фоне новых показателей инфляции промышленный индекс Dow Jones рухнул на 1,2 тысячи пунктов, однако американское руководство только поздравляло себя с тем, что "растранжирило еще больше денег"."Единственный выход из кризиса — это крупная победа республиканцев в ноябре. Мы должны взять под контроль правительственные расходы, чтобы Америка заработала по-настоящему. Иначе положение станет еще болезненнее, а экономическая ситуация — еще разрушительнее", — резюмирует Гингрич.Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3 процента. В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената.Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220921/ssha-1818566660.html

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в мире, джо байден, сша