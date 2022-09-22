Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220922/kosmonavty-1818678945.html
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж - РИА Новости, 22.09.2022
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж
Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:14
2022-09-22T14:14
наука
космос - риа наука
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591422309_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d700595bbed8dfb42dccec96c8f53e30.jpg
ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей со ссылкой на Космическое управление королевства."Королевство начинает программу подготовки национального экипажа космонавтов, цель которой - подготовить национальные кадры для отправки в космос на короткий и долгий сроки, а также для участия в научных экспериментах, международных исследованиях и независимых миссиях. Программа предусматривает отправку в космос смешанных саудовских экипажей. Первый полет с участием саудовского экипажа, куда войдет и жещина-космонавт, состоится в 2023 году", - говорится в сообщении.Королевство объявит о национальной стратегии по освоению космоса в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591422309_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_f8d45a9484e961ebbfa4cae7786a931b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, саудовская аравия
Наука, Космос - РИА Наука, Саудовская Аравия
14:14 22.09.2022
 
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж

Саудовская Аравия отправит в космос женщину в числе первого национального экипажа

© Фото : Роскосмос/ "Электро-Л"Фотография Земли из космоса
Фотография Земли из космоса - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Роскосмос/ "Электро-Л"
Фотография Земли из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей со ссылкой на Космическое управление королевства.
"Королевство начинает программу подготовки национального экипажа космонавтов, цель которой - подготовить национальные кадры для отправки в космос на короткий и долгий сроки, а также для участия в научных экспериментах, международных исследованиях и независимых миссиях. Программа предусматривает отправку в космос смешанных саудовских экипажей. Первый полет с участием саудовского экипажа, куда войдет и жещина-космонавт, состоится в 2023 году", - говорится в сообщении.
Королевство объявит о национальной стратегии по освоению космоса в ближайшие месяцы.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 23:18Наука
Российско-американский экипаж корабля "Циолковский" перешел на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала