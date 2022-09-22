https://ria.ru/20220922/kosmonavty-1818678945.html

Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж

Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж - РИА Новости, 22.09.2022

Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж

Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:14

2022-09-22T14:14

2022-09-22T14:14

наука

космос - риа наука

саудовская аравия

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ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей со ссылкой на Космическое управление королевства."Королевство начинает программу подготовки национального экипажа космонавтов, цель которой - подготовить национальные кадры для отправки в космос на короткий и долгий сроки, а также для участия в научных экспериментах, международных исследованиях и независимых миссиях. Программа предусматривает отправку в космос смешанных саудовских экипажей. Первый полет с участием саудовского экипажа, куда войдет и жещина-космонавт, состоится в 2023 году", - говорится в сообщении.Королевство объявит о национальной стратегии по освоению космоса в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, саудовская аравия