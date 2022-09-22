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Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж - РИА Новости, 22.09.2022
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж
Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:14
2022-09-22T14:14
2022-09-22T14:14
наука
космос - риа наука
саудовская аравия
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ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей со ссылкой на Космическое управление королевства."Королевство начинает программу подготовки национального экипажа космонавтов, цель которой - подготовить национальные кадры для отправки в космос на короткий и долгий сроки, а также для участия в научных экспериментах, международных исследованиях и независимых миссиях. Программа предусматривает отправку в космос смешанных саудовских экипажей. Первый полет с участием саудовского экипажа, куда войдет и жещина-космонавт, состоится в 2023 году", - говорится в сообщении.Королевство объявит о национальной стратегии по освоению космоса в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20220921/mks-1818567863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, саудовская аравия
Наука, Космос - РИА Наука, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия планирует отправить в космос первый национальный экипаж
Саудовская Аравия отправит в космос женщину в числе первого национального экипажа
ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия начинает подготовку для отправки в космос в 2023 году первого национального экипажа, куда войдет саудовская женщина-космонавт, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей со ссылкой на Космическое управление королевства.
"Королевство начинает программу подготовки национального экипажа космонавтов, цель которой - подготовить национальные кадры для отправки в космос на короткий и долгий сроки, а также для участия в научных экспериментах, международных исследованиях и независимых миссиях. Программа предусматривает отправку в космос смешанных саудовских экипажей. Первый полет с участием саудовского экипажа, куда войдет и жещина-космонавт, состоится в 2023 году", - говорится в сообщении.
Королевство объявит о национальной стратегии по освоению космоса в ближайшие месяцы.