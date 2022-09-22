https://ria.ru/20220922/koronavirus-1818618580.html

В Москве за сутки госпитализировали 281 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 281 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 281 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 5994 случая COVID-19, скончались 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:11

2022-09-22T11:11

2022-09-22T11:11

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 5994 случая COVID-19, скончались 29 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 6647 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 167 990 случаев коронавируса, выздоровели 2 945 036 человек, умерли 45 805 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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