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Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым

Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 22.09.2022

Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг провел заседание мобилизационного штаба региона, на котором поручил обеспечить всем необходимым людей,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:00

2022-09-22T03:00

2022-09-22T03:00

магаданская область

россия

донбасс

частичная мобилизация в россии

общество

безопасность

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МАГАДАН, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг провел заседание мобилизационного штаба региона, на котором поручил обеспечить всем необходимым людей, находящихся в мобилизационных пунктах, сообщает правительство Колымы.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."В Магаданской области повестки вручают представители военкоматов и руководители предприятий. Сергей Носов поручил организовать четкую систему оповещения, организации логистики и пребывания людей в мобилизационных пунктах, обеспечить их всем необходимым от питания до спальников и гигиенических принадлежностей", - говорится в сообщении.Добавляется, что в регионе откроют горячую линию по вопросам частичной мобилизации.

магаданская область

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

магаданская область, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность