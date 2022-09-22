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Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 22.09.2022
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Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым
Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 22.09.2022
Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг провел заседание мобилизационного штаба региона, на котором поручил обеспечить всем необходимым людей,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:00
2022-09-22T03:00
магаданская область
россия
донбасс
частичная мобилизация в россии
общество
безопасность
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МАГАДАН, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг провел заседание мобилизационного штаба региона, на котором поручил обеспечить всем необходимым людей, находящихся в мобилизационных пунктах, сообщает правительство Колымы.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."В Магаданской области повестки вручают представители военкоматов и руководители предприятий. Сергей Носов поручил организовать четкую систему оповещения, организации логистики и пребывания людей в мобилизационных пунктах, обеспечить их всем необходимым от питания до спальников и гигиенических принадлежностей", - говорится в сообщении.Добавляется, что в регионе откроют горячую линию по вопросам частичной мобилизации.
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магаданская область, россия, донбасс, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность
Магаданская область, Россия, Донбасс, Частичная мобилизация в России, Общество, Безопасность
03:00 22.09.2022
 
Губернатор Колымы поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым

Губернатор Магаданской области Носов поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг провел заседание мобилизационного штаба региона, на котором поручил обеспечить всем необходимым людей, находящихся в мобилизационных пунктах, сообщает правительство Колымы.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"В Магаданской области повестки вручают представители военкоматов и руководители предприятий. Сергей Носов поручил организовать четкую систему оповещения, организации логистики и пребывания людей в мобилизационных пунктах, обеспечить их всем необходимым от питания до спальников и гигиенических принадлежностей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в регионе откроют горячую линию по вопросам частичной мобилизации.
 
Магаданская областьРоссияДонбассЧастичная мобилизация в РоссииОбществоБезопасность
 
 
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