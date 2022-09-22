03:30 22.09.2022 (обновлено: 03:33 22.09.2022)
В КНДР опровергли сообщения о поставке России оружия и боеприпасов
Представитель Минобороны КНДР опроверг сообщения о поставке России оружия и боеприпасов
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 22 сен – РИА Новости. КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна, заявил замдиректора главного управления техобеспечения минобороны Северной Кореи.
В его заявлении, которое опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), отмечается, что разработка, производство, владение, экспорт и импорт военной техники являются законным правом суверенного государства и никто не имеет права критиковать за это КНДР.
"Мы изначально не признавали направленные против КНДР незаконные и бесчеловечные "санкционные резолюции" Совета Безопасности ООН, которым манипулируют США и их последователи. Но в данном случае давайте проясним одну вещь. В прошлом мы никогда не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем этого делать в будущем. Я не знаю, где США взяли эту необоснованную "теорию торговли оружием", но это делается с целью очернения имиджа нашей республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пхеньян решительно осуждает действия Вашингтона, предостерегает против распространения подобных теорий и советует США "держать язык за зубами".
Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне и госдепе США.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что историю о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР выдумали западные СМИ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также опровергал эту информацию и называл ее фейком.
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