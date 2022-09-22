https://ria.ru/20220922/kndr-1818580937.html

В КНДР опровергли сообщения о поставке России оружия и боеприпасов

В КНДР опровергли сообщения о поставке России оружия и боеприпасов - РИА Новости, 22.09.2022

В КНДР опровергли сообщения о поставке России оружия и боеприпасов

КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:30

2022-09-22T03:30

2022-09-22T03:33

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СЕУЛ, 22 сен – РИА Новости. КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна, заявил замдиректора главного управления техобеспечения минобороны Северной Кореи.В его заявлении, которое опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), отмечается, что разработка, производство, владение, экспорт и импорт военной техники являются законным правом суверенного государства и никто не имеет права критиковать за это КНДР.Отмечается, что Пхеньян решительно осуждает действия Вашингтона, предостерегает против распространения подобных теорий и советует США "держать язык за зубами".Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне и госдепе США.Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что историю о якобы приобретении Россией вооружений и боеприпасов у КНДР выдумали западные СМИ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также опровергал эту информацию и называл ее фейком.

https://ria.ru/20220917/sderzhivanie-1817486858.html

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сша

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Максим Горбачев

в мире, россия, сша, министерство обороны сша, оон, кндр (северная корея)