https://ria.ru/20220922/kitay-1818573695.html

Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая

Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая

Россия убеждена, что предстоящий в октябре 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершится позитивными решениями о развитии страны и будет способствовать... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:17

2022-09-22T01:17

2022-09-22T01:17

в мире

ван и (политик)

сергей лавров

китай

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602446014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc103bcf926240335861e1c29d72eb6c.jpg

ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что предстоящий в октябре 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершится позитивными решениями о развитии страны и будет способствовать тому, чтобы Пекин продолжал содействовать установлению справедливых правил на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз хочу подчеркнуть, очень рад вас видеть", - добавил министр.Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ван и (политик), сергей лавров, китай, россия, оон