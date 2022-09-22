https://ria.ru/20220922/kitay-1818573695.html
Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая
Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая
Россия убеждена, что предстоящий в октябре 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершится позитивными решениями о развитии страны и будет способствовать... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:17
2022-09-22T01:17
2022-09-22T01:17
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ван и (политик)
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что предстоящий в октябре 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершится позитивными решениями о развитии страны и будет способствовать тому, чтобы Пекин продолжал содействовать установлению справедливых правил на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз хочу подчеркнуть, очень рад вас видеть", - добавил министр.Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.
https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), сергей лавров, китай, россия, оон
В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров, Китай, Россия, ООН
Лавров: Россия убеждена, что съезд Компартии поспособствует развитию Китая
Глава МИД Лавров: Россия убеждена, что 20-й съезд Компартии поспособствует развитию Китая
ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия убеждена, что предстоящий в октябре 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершится позитивными решениями о развитии страны и будет способствовать тому, чтобы Пекин продолжал содействовать установлению справедливых правил на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Буквально через несколько дней состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая. К этому важнейшему событию приковано внимание всего мира. Мы убеждены, что наши китайские друзья завершат съезд на позитивных договоренностях о дальнейшем развитии своей страны, своего общества и договоренностях и решениях о том, как Китайская Народная Республика будет продолжать способствовать установлению демократичных, справедливых правил на международной арене в соответствии с принципами Устава ООН", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Еще раз хочу подчеркнуть, очень рад вас видеть", - добавил министр.
Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.