https://ria.ru/20220922/kishinev-1818595474.html
Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке
Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке - РИА Новости, 22.09.2022
Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке
Протестующие в центре Кишинева провели в палаточном городке четвертую ночь. Все больше жителей молдавской столицы приносят им продукты и теплые вещи, сообщили... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:16
2022-09-22T09:16
2022-09-22T09:16
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КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева провели в палаточном городке четвертую ночь. Все больше жителей молдавской столицы приносят им продукты и теплые вещи, сообщили РИА Новости организаторы протестной акции.В молдавской столице пятый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь - "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду.Четвертую ночь обитатели городка пережили спокойно, стычек с полицией не было. Однако вокруг прилегающей территории усилен полицейский патруль. Манифестанты ведут себя мирно, поводов для беспорядков не дают."Люди приехали из сел и районов. Они протестуют против произвола властей, которые не контролируют ситуацию с ценами, тарифами. Жизнь в селе трудная, денег на дрова не хватает. Да и купить их непросто. Вчера к нам присоединились и кишиневцы. Кто-то остался в палаточном городке, было много тех, кто приносил еду, теплые вещи.", - сказал корреспонденту РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818231902.html
https://ria.ru/20220919/kishinev-1817848090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, молдавия, россия, ион чебан
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Ион Чебан
Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке
Протестующие в центре Кишинева провели четвертую ночь в палаточном "Городке перемен"
КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева провели в палаточном городке четвертую ночь. Все больше жителей молдавской столицы приносят им продукты и теплые вещи, сообщили РИА Новости организаторы протестной акции.
В молдавской столице пятый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии
и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь - "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду.
Четвертую ночь обитатели городка пережили спокойно, стычек с полицией не было. Однако вокруг прилегающей территории усилен полицейский патруль. Манифестанты ведут себя мирно, поводов для беспорядков не дают.
"Люди приехали из сел и районов. Они протестуют против произвола властей, которые не контролируют ситуацию с ценами, тарифами. Жизнь в селе трудная, денег на дрова не хватает. Да и купить их непросто. Вчера к нам присоединились и кишиневцы. Кто-то остался в палаточном городке, было много тех, кто приносил еду, теплые вещи.", - сказал корреспонденту РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.
Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану
с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.