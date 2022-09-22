https://ria.ru/20220922/kishinev-1818595474.html

Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке

Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке - РИА Новости, 22.09.2022

Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке

Протестующие в центре Кишинева провели в палаточном городке четвертую ночь. Все больше жителей молдавской столицы приносят им продукты и теплые вещи, сообщили... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:16

2022-09-22T09:16

2022-09-22T09:16

в мире

кишинев

молдавия

россия

ион чебан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818367781_0:9:1350:768_1920x0_80_0_0_09a9fa0ed14b408680bc2c90ea690c74.jpg

КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева провели в палаточном городке четвертую ночь. Все больше жителей молдавской столицы приносят им продукты и теплые вещи, сообщили РИА Новости организаторы протестной акции.В молдавской столице пятый день проходит акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры в воскресенье образовали палаточный лагерь - "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду.Четвертую ночь обитатели городка пережили спокойно, стычек с полицией не было. Однако вокруг прилегающей территории усилен полицейский патруль. Манифестанты ведут себя мирно, поводов для беспорядков не дают."Люди приехали из сел и районов. Они протестуют против произвола властей, которые не контролируют ситуацию с ценами, тарифами. Жизнь в селе трудная, денег на дрова не хватает. Да и купить их непросто. Вчера к нам присоединились и кишиневцы. Кто-то остался в палаточном городке, было много тех, кто приносил еду, теплые вещи.", - сказал корреспонденту РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.Ранее депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова призвала протестующих не поддаваться на провокации и фиксировать подобные действия. Органы правопорядка также заявили, что протоколируют различные инциденты. Полиция Кишинева обратилась к мэру молдавской столицы Иону Чебану с предложением рекомендовать организаторам изменить место, форму и время проведения протеста.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818231902.html

https://ria.ru/20220919/kishinev-1817848090.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, россия, ион чебан