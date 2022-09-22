https://ria.ru/20220922/kino-1818745490.html

Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае

Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае - РИА Новости, 22.09.2022

Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае

На Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае показали российскую мелодраму "Дунай", сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:05

2022-09-22T18:05

2022-09-22T18:05

культура

новости культуры

уругвай

бразилия

белград (город)

роскино

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818743735_249:0:1671:800_1920x0_80_0_0_325eda5703ded53a6b8565115f7c5d46.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае показали российскую мелодраму "Дунай", сообщает пресс-служба "Роскино".Лента — режиссерский дебют Любови Мульменко.В фильме рассказывается о девушке Наде. Она решила провести отпуск в Белграде и там познакомилась местным парнем Нашей. У них начался роман, и Надя бросила работу в Москве ради любви. Ей предстоит пройти проверку реальностью, которая оказалась сложнее ожиданий. Главные роли в картине исполнили Надежда Лумпова и Ненад Васич. "Это первая интеграция Russian Film Festival в латиноамериканский кинофестиваль, и для нас это важный шаг в продвижении российского кино в Латинской Америке. Начиная с 2020 года, когда стартовал проект Russian Film Festival, мы проводили дни российского кино в Бразилии, Аргентине, Мексике, в формате онлайн-показов на VOD-платформах, а также впервые провели офлайн-мероприятие в этом году в Сан-Паулу (Бразилия)", — говорит генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто. Она также отметила, что сотрудничество с Международным фестивалем женского кино CineFem — "ценный культурный опыт и возможность показать российский фильм широкой аудитории фестиваля". "Мелодрама "Дунай" – очень талантливая, искренняя картина режиссера Любови Мульменко, и отрадно, что появляется все больше картин женщин-режиссеров в России", — считает Шалыто.

https://ria.ru/20220921/sokurov-1818359324.html

уругвай

бразилия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, уругвай, бразилия, белград (город), роскино, кино и сериалы