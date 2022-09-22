https://ria.ru/20220922/kino-1818745490.html
Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае
Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае - РИА Новости, 22.09.2022
Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае
На Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае показали российскую мелодраму "Дунай", сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:05
2022-09-22T18:05
2022-09-22T18:05
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае показали российскую мелодраму "Дунай", сообщает пресс-служба "Роскино".Лента — режиссерский дебют Любови Мульменко.В фильме рассказывается о девушке Наде. Она решила провести отпуск в Белграде и там познакомилась местным парнем Нашей. У них начался роман, и Надя бросила работу в Москве ради любви. Ей предстоит пройти проверку реальностью, которая оказалась сложнее ожиданий. Главные роли в картине исполнили Надежда Лумпова и Ненад Васич. "Это первая интеграция Russian Film Festival в латиноамериканский кинофестиваль, и для нас это важный шаг в продвижении российского кино в Латинской Америке. Начиная с 2020 года, когда стартовал проект Russian Film Festival, мы проводили дни российского кино в Бразилии, Аргентине, Мексике, в формате онлайн-показов на VOD-платформах, а также впервые провели офлайн-мероприятие в этом году в Сан-Паулу (Бразилия)", — говорит генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто. Она также отметила, что сотрудничество с Международным фестивалем женского кино CineFem — "ценный культурный опыт и возможность показать российский фильм широкой аудитории фестиваля". "Мелодрама "Дунай" – очень талантливая, искренняя картина режиссера Любови Мульменко, и отрадно, что появляется все больше картин женщин-режиссеров в России", — считает Шалыто.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, уругвай, бразилия, белград (город), роскино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Уругвай, Бразилия, Белград (город), Роскино, Кино и сериалы
Российскую мелодраму показали на фестивале женского кино в Уругвае
Российскую мелодраму "Дунай" показали на фестивале женского кино CineFem в Уругвае
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае показали российскую мелодраму "Дунай", сообщает пресс-служба "Роскино".
Лента — режиссерский дебют Любови Мульменко.
В фильме рассказывается о девушке Наде. Она решила провести отпуск в Белграде и там познакомилась местным парнем Нашей. У них начался роман, и Надя бросила работу в Москве ради любви. Ей предстоит пройти проверку реальностью, которая оказалась сложнее ожиданий.
Главные роли в картине исполнили Надежда Лумпова и Ненад Васич.
"Это первая интеграция Russian Film Festival в латиноамериканский кинофестиваль, и для нас это важный шаг в продвижении российского кино в Латинской Америке. Начиная с 2020 года, когда стартовал проект Russian Film Festival, мы проводили дни российского кино в Бразилии, Аргентине, Мексике, в формате онлайн-показов на VOD-платформах, а также впервые провели офлайн-мероприятие в этом году в Сан-Паулу (Бразилия)", — говорит генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.
Она также отметила, что сотрудничество с Международным фестивалем женского кино CineFem — "ценный культурный опыт и возможность показать российский фильм широкой аудитории фестиваля".
"Мелодрама "Дунай" – очень талантливая, искренняя картина режиссера Любови Мульменко, и отрадно, что появляется все больше картин женщин-режиссеров в России", — считает Шалыто.