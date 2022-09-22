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Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220922/kino-1817028278.html
Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат
Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат - РИА Новости, 22.09.2022
Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат
Фильм-притча "Экспресс" о взрослении и поиске счастья, выходит в прокат. Накануне картину показали на кинофестивале "Новый сезон", а до этого она победила на... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:15
2022-09-22T12:32
кавказ
карачаево-черкесская республика (кчр)
культура
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СОЧИ, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фильм-притча "Экспресс" о взрослении и поиске счастья, выходит в прокат. Накануне картину показали на кинофестивале "Новый сезон", а до этого она победила на смотре "Окно в Европу" и получила призы за актерский ансамбль и операторскую работу."Экспресс" рассказывает о беззаботном Саше Сосланове, который живет в небольшом провинциальном городе на Кавказе. Несмотря на постоянные неурядицы, он не унывает, а, наоборот, помогает другим и везде пытается найти добро.Картина лавирует между авантюрной комедией и драмой. Интрига формируется уже в начальных сценах. Саша (или Сос) предлагает первому встречному по имени Олег подзаработать: оформить клубную карту в букмекерской конторе. За это мужчина получит 300 рублей, а Сос сможет сделать ставку на несколько событий, которая называется "экспресс". Если его предсказания сбудутся, то он получит большой выигрыш.Но вечером Саша теряет карточку, на которой зарегистрированы его ставки. И пока его прогнозы один за другим сбываются, герой ездит по городу в поисках пропажи. Попадая по пути в опасные и непредсказуемые ситуации.По словам Братова, который также выступил автором сценария, действующим героем фильма становится город. Точнее, его колоритный быт, стилистика разных районов с видами панельных домов на фоне гор и темными проулками, на которых после 11 ночи выключают фонари.Любопытно наблюдать и за аутентичными персонажами: будь то мрачный таксист с ироничным именем Виктор или флегматичный Олег, который ищет жилье со своим псом Кунжутом и найденным на улице ежом.Режиссер показывает российский юг не так, как привыкли его видеть зрители. В версии Братова кураж соседствует с разочарованием, а беспечность сменяется пониманием ответственности.Сюжет напоминает сборник курьезных рассказов, которые понятны всем, но вызывают улыбку далеко не всегда. Заслуга этого зачастую — в исполнении, эмоциях и взаимодействии артистов на экране. Так, "Экспресс" становится не просто локальной историей, а настоящей притчей.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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кавказ, карачаево-черкесская республика (кчр), кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры
Кавказ, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Новости культуры
12:15 22.09.2022 (обновлено: 12:32 22.09.2022)
 
Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат

Фильм "Экспресс", победитель фестиваля "Окно в Европу", выходит в прокат

© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фильм-притча "Экспресс" о взрослении и поиске счастья, выходит в прокат. Накануне картину показали на кинофестивале "Новый сезон", а до этого она победила на смотре "Окно в Европу" и получила призы за актерский ансамбль и операторскую работу.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Кадр из фильма "Экспресс"
"Экспресс" рассказывает о беззаботном Саше Сосланове, который живет в небольшом провинциальном городе на Кавказе. Несмотря на постоянные неурядицы, он не унывает, а, наоборот, помогает другим и везде пытается найти добро.
Картина лавирует между авантюрной комедией и драмой. Интрига формируется уже в начальных сценах. Саша (или Сос) предлагает первому встречному по имени Олег подзаработать: оформить клубную карту в букмекерской конторе. За это мужчина получит 300 рублей, а Сос сможет сделать ставку на несколько событий, которая называется "экспресс". Если его предсказания сбудутся, то он получит большой выигрыш.
Но вечером Саша теряет карточку, на которой зарегистрированы его ставки. И пока его прогнозы один за другим сбываются, герой ездит по городу в поисках пропажи. Попадая по пути в опасные и непредсказуемые ситуации.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Кадр из фильма "Экспресс"

"Часто режиссер, снимая авторское кино, рассказывает о том, что он хорошо знает, — рассказывает режиссер Руслан Братов. — Я из Карачаево-Черкесии, там родился и вырос. Когда я работал над фильмом, у меня появилась возможность посмотреть на оставленное мной пространство, изучить мир, в котором время если и не застыло, то идет очень медленно".

По словам Братова, который также выступил автором сценария, действующим героем фильма становится город. Точнее, его колоритный быт, стилистика разных районов с видами панельных домов на фоне гор и темными проулками, на которых после 11 ночи выключают фонари.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
1 из 3
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Сцена из фильма "Экспресс"

Кадр из фильма Экспресс
2 из 3

Сцена из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Фрагмент из фильма "Экспресс"

Кадр из фильма Экспресс
3 из 3

Фрагмент из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Любопытно наблюдать и за аутентичными персонажами: будь то мрачный таксист с ироничным именем Виктор или флегматичный Олег, который ищет жилье со своим псом Кунжутом и найденным на улице ежом.
Режиссер показывает российский юг не так, как привыкли его видеть зрители. В версии Братова кураж соседствует с разочарованием, а беспечность сменяется пониманием ответственности.
© Фонд "Кинопрайм" (2022)Кадр из фильма "Экспресс"
Кадр из фильма Экспресс
1 из 3
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Сцена из фильма "Экспресс"

Кадр из фильма Экспресс
2 из 3

Сцена из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
© Фонд "Кинопрайм" (2022)

Фрагмент из фильма "Экспресс"

Кадр из фильма Экспресс
3 из 3

Фрагмент из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Экспресс"
© Фонд "Кинопрайм" (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Экспресс"

© Фонд "Кинопрайм" (2022)
Сюжет напоминает сборник курьезных рассказов, которые понятны всем, но вызывают улыбку далеко не всегда. Заслуга этого зачастую — в исполнении, эмоциях и взаимодействии артистов на экране. Так, "Экспресс" становится не просто локальной историей, а настоящей притчей.
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