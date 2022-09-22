https://ria.ru/20220922/kino-1817028278.html

Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат

Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат - РИА Новости, 22.09.2022

Авантюрная драма-победитель смотра "Окно в Европу" выходит в прокат

Фильм-притча "Экспресс" о взрослении и поиске счастья, выходит в прокат. Накануне картину показали на кинофестивале "Новый сезон", а до этого она победила на... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:15

2022-09-22T12:15

2022-09-22T12:32

кавказ

карачаево-черкесская республика (кчр)

культура

кино и сериалы

что посмотреть

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816999109_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_aafebf2529a184e92c8e486aa177260c.jpg

СОЧИ, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Фильм-притча "Экспресс" о взрослении и поиске счастья, выходит в прокат. Накануне картину показали на кинофестивале "Новый сезон", а до этого она победила на смотре "Окно в Европу" и получила призы за актерский ансамбль и операторскую работу."Экспресс" рассказывает о беззаботном Саше Сосланове, который живет в небольшом провинциальном городе на Кавказе. Несмотря на постоянные неурядицы, он не унывает, а, наоборот, помогает другим и везде пытается найти добро.Картина лавирует между авантюрной комедией и драмой. Интрига формируется уже в начальных сценах. Саша (или Сос) предлагает первому встречному по имени Олег подзаработать: оформить клубную карту в букмекерской конторе. За это мужчина получит 300 рублей, а Сос сможет сделать ставку на несколько событий, которая называется "экспресс". Если его предсказания сбудутся, то он получит большой выигрыш.Но вечером Саша теряет карточку, на которой зарегистрированы его ставки. И пока его прогнозы один за другим сбываются, герой ездит по городу в поисках пропажи. Попадая по пути в опасные и непредсказуемые ситуации.По словам Братова, который также выступил автором сценария, действующим героем фильма становится город. Точнее, его колоритный быт, стилистика разных районов с видами панельных домов на фоне гор и темными проулками, на которых после 11 ночи выключают фонари.Любопытно наблюдать и за аутентичными персонажами: будь то мрачный таксист с ироничным именем Виктор или флегматичный Олег, который ищет жилье со своим псом Кунжутом и найденным на улице ежом.Режиссер показывает российский юг не так, как привыкли его видеть зрители. В версии Братова кураж соседствует с разочарованием, а беспечность сменяется пониманием ответственности.Сюжет напоминает сборник курьезных рассказов, которые понятны всем, но вызывают улыбку далеко не всегда. Заслуга этого зачастую — в исполнении, эмоциях и взаимодействии артистов на экране. Так, "Экспресс" становится не просто локальной историей, а настоящей притчей.

https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

кавказ, карачаево-черкесская республика (кчр), кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры