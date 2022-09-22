https://ria.ru/20220922/khischenie-1818654874.html

Глава московской фирмы призналась в крупном хищении на военном подряде

Глава московской фирмы призналась в крупном хищении на военном подряде - РИА Новости, 22.09.2022

Глава московской фирмы призналась в крупном хищении на военном подряде

Глава стройфирмы из Москвы призналась в хищении 100 миллионов рублей на военном подряде в Иркутске и Ульяновске, она заключена в СИЗО, сообщается в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:00

2022-09-22T13:00

2022-09-22T13:21

происшествия

иркутск

ульяновск

москва

следственный комитет россии (ск рф)

главное управление обустройства войск

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава стройфирмы из Москвы призналась в хищении 100 миллионов рублей на военном подряде в Иркутске и Ульяновске, она заключена в СИЗО, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления... "злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.По версии следствия, в апреле 2019 и октябре 2020 года между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым обвиняемой, заключены договоры по реконструкции многоквартирного дома в воинской части Иркутска и строительству объектов военного городка в Ульяновске. Фирме в качестве аванса по договорам генподрядчиком было перечислено более 400 миллионов рублей. Как считает СК, Алябьева заключила фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перечислила им не менее 100 миллионов рублей, которые "израсходовала на цели, не связанные с исполнением договоров".Подчеркивается, что женщина ранее была осуждена за аналогичное преступление и отбывала наказание в исправительном учреждении. В настоящее время она арестована."Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении и заключила досудебное соглашение, изобличив себя, а также других соучастников, являющихся бенефициарами организации, в совершенных преступлениях", - добавляется в сообщении.Изучается документация организаций на предмет наличия иных составов преступлений в экономической сфере и других эпизодов преступной деятельности фигурантов. Устанавливаются сообщники.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/arest-1815326094.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, ульяновск, москва, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск