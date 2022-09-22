https://ria.ru/20220922/kerri-1818572532.html

Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым

Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым - РИА Новости, 22.09.2022

Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым

Бывший госсекретарь США, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри заявил РИА Новости, что "всегда готов" к встречам с главой российского МИД РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:59

2022-09-22T00:59

2022-09-22T01:02

в мире

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ООН, 22 сен – РИА Новости. Бывший госсекретарь США, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри заявил РИА Новости, что "всегда готов" к встречам с главой российского МИД Сергеем Лавровым, посвященных борьбе с изменениями климата.Керри в эти дни находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На площадке международного форума корреспондент агентства поинтересовался у бывшего главы американской дипломатии, планирует ли он встречаться с Лавровым. В прошлом главы дипведомств двух стран успешно работали над решением ряда наиболее острых международных проблем, таких как выработка соглашения по иранской ядерной программе."Я всегда готов встречаться с господином Лавровым для решения связанных с климатом проблем", - ответил Керри.РИА Новости также поинтересовалось у экс-госсекретаря США, возможно ли, по его мнению, в текущих условиях возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной."Я бы воздержался от комментирования украинской тематики", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/lavrov-1818553472.html

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Максим Горбачев

в мире, джон керри, сергей лавров, нью-йорк (город), сша, россия, оон