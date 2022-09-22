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Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым - РИА Новости, 22.09.2022
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Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым
Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым - РИА Новости, 22.09.2022
Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым
Бывший госсекретарь США, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри заявил РИА Новости, что "всегда готов" к встречам с главой российского МИД РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:59
2022-09-22T01:02
в мире
джон керри
сергей лавров
нью-йорк (город)
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Бывший госсекретарь США, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри заявил РИА Новости, что "всегда готов" к встречам с главой российского МИД Сергеем Лавровым, посвященных борьбе с изменениями климата.Керри в эти дни находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На площадке международного форума корреспондент агентства поинтересовался у бывшего главы американской дипломатии, планирует ли он встречаться с Лавровым. В прошлом главы дипведомств двух стран успешно работали над решением ряда наиболее острых международных проблем, таких как выработка соглашения по иранской ядерной программе."Я всегда готов встречаться с господином Лавровым для решения связанных с климатом проблем", - ответил Керри.РИА Новости также поинтересовалось у экс-госсекретаря США, возможно ли, по его мнению, в текущих условиях возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной."Я бы воздержался от комментирования украинской тематики", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/lavrov-1818553472.html
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в мире, джон керри, сергей лавров, нью-йорк (город), сша, россия, оон
В мире, Джон Керри, Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), США, Россия, ООН
00:59 22.09.2022 (обновлено: 01:02 22.09.2022)
 
Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым

Керри заявил, что "всегда готов" к встречам с Лавровым для обсуждения проблем с климатом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Архивное фото
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Бывший госсекретарь США, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри заявил РИА Новости, что "всегда готов" к встречам с главой российского МИД Сергеем Лавровым, посвященных борьбе с изменениями климата.
Керри в эти дни находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На площадке международного форума корреспондент агентства поинтересовался у бывшего главы американской дипломатии, планирует ли он встречаться с Лавровым. В прошлом главы дипведомств двух стран успешно работали над решением ряда наиболее острых международных проблем, таких как выработка соглашения по иранской ядерной программе.
"Я всегда готов встречаться с господином Лавровым для решения связанных с климатом проблем", - ответил Керри.
РИА Новости также поинтересовалось у экс-госсекретаря США, возможно ли, по его мнению, в текущих условиях возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
"Я бы воздержался от комментирования украинской тематики", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главами иностранных дипломатических миссий, посвященную российским приоритетам на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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