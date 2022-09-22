https://ria.ru/20220922/kazn-1818591732.html
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни - РИА Новости, 22.09.2022
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни
Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:41
2022-09-22T08:41
2022-09-22T16:14
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ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение Китая.Как отмечается в сообщении, в четверг народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь огласил приговор бывшему министру юстиции КНР, бывшему замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа по делу о коррупционных преступлениях."Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года", — говорится в сообщении.Суд установил, что чиновник использовал служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса, кроме того, "скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата". В частности, согласно данным следствия, Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, а также вернул незаконно нажитые средства. Суд постановил, что по истечении двухлетней отсрочки смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.Фу Чжэнхуа с 2013 по 2018 год занимал пост заместителя главы Министерства общественной безопасности КНР, с 2018 по 2020 год — должность министра юстиции.Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины в октябре 2021 года начала расследование в отношении Фу Чжэнхуа по подозрению в коррупционных преступлениях.Примечательно, что за последние несколько лет под следствие из-за коррупционных преступлений попали сразу несколько бывших заместителей главы Министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэн был приговорен к 15 годам лишения свободы, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы, Сунь Лицзюнь еще ожидает решения по своему делу.
https://ria.ru/20220707/kitay-1800936018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мэн хунвэй, китай, чанчунь, цзилинь, интерпол
В мире, Мэн Хунвэй, Китай, Чанчунь, Цзилинь, Интерпол
08:41 22.09.2022 (обновлено: 16:14 22.09.2022)
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни за взяточничество
ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости.
Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение Китая
.
Как отмечается в сообщении, в четверг народный суд средней ступени города Чанчунь
провинции Цзилинь
огласил приговор бывшему министру юстиции КНР, бывшему замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа по делу о коррупционных преступлениях.
"Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года", — говорится в сообщении.
Суд установил, что чиновник использовал служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса, кроме того, "скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата". В частности, согласно данным следствия, Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).
Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, а также вернул незаконно нажитые средства. Суд постановил, что по истечении двухлетней отсрочки смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Фу Чжэнхуа с 2013 по 2018 год занимал пост заместителя главы Министерства общественной безопасности КНР, с 2018 по 2020 год — должность министра юстиции.
Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины в октябре 2021 года начала расследование в отношении Фу Чжэнхуа по подозрению в коррупционных преступлениях.
Примечательно, что за последние несколько лет под следствие из-за коррупционных преступлений попали сразу несколько бывших заместителей главы Министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэн был приговорен к 15 годам лишения свободы, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй
получил 13,5 года тюрьмы, Сунь Лицзюнь еще ожидает решения по своему делу.