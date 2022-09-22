https://ria.ru/20220922/kazn-1818591732.html

Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни

Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни - РИА Новости, 22.09.2022

Бывшего министра юстиции Китая приговорили к смертной казни

Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:41

2022-09-22T08:41

2022-09-22T16:14

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ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Суд в Китае в четверг приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, передает Центральное телевидение Китая.Как отмечается в сообщении, в четверг народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь огласил приговор бывшему министру юстиции КНР, бывшему замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа по делу о коррупционных преступлениях."Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года", — говорится в сообщении.Суд установил, что чиновник использовал служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса, кроме того, "скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата". В частности, согласно данным следствия, Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, а также вернул незаконно нажитые средства. Суд постановил, что по истечении двухлетней отсрочки смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.Фу Чжэнхуа с 2013 по 2018 год занимал пост заместителя главы Министерства общественной безопасности КНР, с 2018 по 2020 год — должность министра юстиции.Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины в октябре 2021 года начала расследование в отношении Фу Чжэнхуа по подозрению в коррупционных преступлениях.Примечательно, что за последние несколько лет под следствие из-за коррупционных преступлений попали сразу несколько бывших заместителей главы Министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэн был приговорен к 15 годам лишения свободы, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы, Сунь Лицзюнь еще ожидает решения по своему делу.

https://ria.ru/20220707/kitay-1800936018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мэн хунвэй, китай, чанчунь, цзилинь, интерпол