https://ria.ru/20220922/kandidaty-1818591610.html
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября
Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:37
2022-09-22T08:37
2022-09-22T08:37
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казахстан
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АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома республики Константин Петров.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября. Указ вступил в силу в четверг со дня его официального опубликования."Выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 23 сентября и заканчивается в 18.00 (по времени Астаны) 11 октября", - сказал Петров на заседании ЦИК в четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана пройдет с 23 сентября по 11 октября