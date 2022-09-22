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Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
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Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября - РИА Новости, 22.09.2022
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября
Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:37
2022-09-22T08:37
в мире
казахстан
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АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома республики Константин Петров.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября. Указ вступил в силу в четверг со дня его официального опубликования."Выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 23 сентября и заканчивается в 18.00 (по времени Астаны) 11 октября", - сказал Петров на заседании ЦИК в четверг.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
08:37 22.09.2022
 
Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября

Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана пройдет с 23 сентября по 11 октября

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома республики Константин Петров.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября. Указ вступил в силу в четверг со дня его официального опубликования.
"Выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 23 сентября и заканчивается в 18.00 (по времени Астаны) 11 октября", - сказал Петров на заседании ЦИК в четверг.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в узком составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 11:11
Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире
 
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