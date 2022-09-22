https://ria.ru/20220922/kandidaty-1818591610.html

Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября

Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября - РИА Новости, 22.09.2022

Выдвижение кандидатов в президенты Казахстана начнется 23 сентября

Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:37

2022-09-22T08:37

2022-09-22T08:37

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казахстан

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АСТАНА, 22 сен – РИА Новости. Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана начинается с 23 сентября и заканчивается 11 октября, сообщил заместитель главы Центризбиркома республики Константин Петров.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября. Указ вступил в силу в четверг со дня его официального опубликования."Выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 23 сентября и заканчивается в 18.00 (по времени Астаны) 11 октября", - сказал Петров на заседании ЦИК в четверг.

https://ria.ru/20220916/shos-1817190714.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан