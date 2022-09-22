https://ria.ru/20220922/kanada-1818369348.html

В Канаду начнут пускать непривитых туристов

В Канаду начнут пускать непривитых туристов - РИА Новости, 22.09.2022

В Канаду начнут пускать непривитых туристов

Власти Канады собираются отменить запрет на въезд в страну не привитых от COVID-19 граждан с 30 сентября, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T04:28

2022-09-22T04:28

2022-09-22T04:28

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Канады собираются отменить запрет на въезд в страну не привитых от COVID-19 граждан с 30 сентября, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на правительственные источники.В тот же день будет прекращены выборочные тесты прибывающих. Отмечается, что отмена коронавирусных запретов планируется, но еще не утверждена кабинетом министров.Издание подчеркивает, что на смягчении правил международных поездок настаивали представители авиационной и туристической отраслей, утверждая, что такие меры отпугивают посетителей и уже не соответствуют требованиям многих других государств.На данный момент въезд в Канаду разрешен путешественникам, привитым одной из одобренных в стране вакцин, но российских в их числе нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/polsha-1817969180.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

канада, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, вакцинация, новости - туризм, туризм, туристы