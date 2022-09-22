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В Канаду начнут пускать непривитых туристов - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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В Канаду начнут пускать непривитых туристов
В Канаду начнут пускать непривитых туристов - РИА Новости, 22.09.2022
В Канаду начнут пускать непривитых туристов
Власти Канады собираются отменить запрет на въезд в страну не привитых от COVID-19 граждан с 30 сентября, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T04:28
2022-09-22T04:28
туризм
канада
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
вакцинация
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Канады собираются отменить запрет на въезд в страну не привитых от COVID-19 граждан с 30 сентября, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на правительственные источники.В тот же день будет прекращены выборочные тесты прибывающих. Отмечается, что отмена коронавирусных запретов планируется, но еще не утверждена кабинетом министров.Издание подчеркивает, что на смягчении правил международных поездок настаивали представители авиационной и туристической отраслей, утверждая, что такие меры отпугивают посетителей и уже не соответствуют требованиям многих других государств.На данный момент въезд в Канаду разрешен путешественникам, привитым одной из одобренных в стране вакцин, но российских в их числе нет.
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канада, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, вакцинация, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Канада, Коронавирус COVID-19, Сертификат о вакцинации, Вакцинация, Новости - Туризм, Туризм, туристы
04:28 22.09.2022
 
В Канаду начнут пускать непривитых туристов

СМИ: запрет на въезд в Канаду не привитых от COVID-19 граждан отменят с 30 сентября

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Канады собираются отменить запрет на въезд в страну не привитых от COVID-19 граждан с 30 сентября, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на правительственные источники.
В тот же день будет прекращены выборочные тесты прибывающих. Отмечается, что отмена коронавирусных запретов планируется, но еще не утверждена кабинетом министров.
Издание подчеркивает, что на смягчении правил международных поездок настаивали представители авиационной и туристической отраслей, утверждая, что такие меры отпугивают посетителей и уже не соответствуют требованиям многих других государств.
На данный момент въезд в Канаду разрешен путешественникам, привитым одной из одобренных в стране вакцин, но российских в их числе нет.
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ТуризмКанадаКоронавирус COVID-19Сертификат о вакцинацииВакцинацияНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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