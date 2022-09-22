17:08 22.09.2022 (обновлено: 17:18 22.09.2022)
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году
Строительство нового аэропорта Иркутска займет три года
Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова может начаться в 2028 году, выполнение работ займет 3 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько строительство нового аэропортового комплекса Иркутска. Ранее вопрос о выделении вблизи деревни Позднякова площадки для аэропорта решался с Министерством обороны РФ. По словам Игоря Кобзева, эта работа завершилась промежуточным итогом – получением от военного ведомства согласования на строительство. Следующим этапом станет корректировка проектно-сметной документации, ее согласование с Главгосэкспертизой и поиск потенциального инвестора.
"На встрече было отмечено, что при оперативной подготовке к строительству приступить к возведению новой воздушной гавани можно будет в 2028 году. Выполнение работ займет три года", - говорится в сообщении.
Игорь Кобзев также отметил, что все это время важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии взлетно-посадочную полосу действующего аэропорта Иркутска.
Кроме этого, Игорь Кобзев и Александр Нерадько договорились о дальнейшем взаимодействии при рассмотрении вопросов реконструкции аэропортов малой авиации в населенных пунктах региона, в частности, в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. Затронули темы подготовки специалистов для авиационной отрасли гражданского и военного направлений, в том числе в рамках создания в Иркутске Суворовского училища. Глава Приангарья также сообщил, что рассматривается вопрос организации на базе школ Иркутска профильных классов с авиационным уклоном и озвучил предложение подключить к этой работе ресурсы филиала отраслевого учебного заведения - Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.