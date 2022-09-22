https://ria.ru/20220922/irkutsk-1818742287.html

Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году

Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году - РИА Новости, 22.09.2022

Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году

Строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова может начаться в 2028 году, выполнение работ займет 3 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:08

2022-09-22T17:08

2022-09-22T17:18

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игорь кобзев

александр нерадько

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова может начаться в 2028 году, выполнение работ займет 3 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько строительство нового аэропортового комплекса Иркутска. Ранее вопрос о выделении вблизи деревни Позднякова площадки для аэропорта решался с Министерством обороны РФ. По словам Игоря Кобзева, эта работа завершилась промежуточным итогом – получением от военного ведомства согласования на строительство. Следующим этапом станет корректировка проектно-сметной документации, ее согласование с Главгосэкспертизой и поиск потенциального инвестора."На встрече было отмечено, что при оперативной подготовке к строительству приступить к возведению новой воздушной гавани можно будет в 2028 году. Выполнение работ займет три года", - говорится в сообщении.Игорь Кобзев также отметил, что все это время важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии взлетно-посадочную полосу действующего аэропорта Иркутска.Кроме этого, Игорь Кобзев и Александр Нерадько договорились о дальнейшем взаимодействии при рассмотрении вопросов реконструкции аэропортов малой авиации в населенных пунктах региона, в частности, в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. Затронули темы подготовки специалистов для авиационной отрасли гражданского и военного направлений, в том числе в рамках создания в Иркутске Суворовского училища. Глава Приангарья также сообщил, что рассматривается вопрос организации на базе школ Иркутска профильных классов с авиационным уклоном и озвучил предложение подключить к этой работе ресурсы филиала отраслевого учебного заведения - Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.

https://ria.ru/20220919/irkutsk-1817874048.html

https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь кобзев, александр нерадько, иркутская область, иркутск, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), главгосэкспертиза, экономика, новости - туризм