Рейтинг@Mail.ru
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20220922/irkutsk-1818742287.html
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году - РИА Новости, 22.09.2022
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году
Строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова может начаться в 2028 году, выполнение работ займет 3 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:08
2022-09-22T17:18
иркутская область
игорь кобзев
александр нерадько
иркутская область
иркутск
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
главгосэкспертиза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952816_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_f0c996664fbc5f2daec00a452fcd596f.jpg
ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова может начаться в 2028 году, выполнение работ займет 3 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько строительство нового аэропортового комплекса Иркутска. Ранее вопрос о выделении вблизи деревни Позднякова площадки для аэропорта решался с Министерством обороны РФ. По словам Игоря Кобзева, эта работа завершилась промежуточным итогом – получением от военного ведомства согласования на строительство. Следующим этапом станет корректировка проектно-сметной документации, ее согласование с Главгосэкспертизой и поиск потенциального инвестора."На встрече было отмечено, что при оперативной подготовке к строительству приступить к возведению новой воздушной гавани можно будет в 2028 году. Выполнение работ займет три года", - говорится в сообщении.Игорь Кобзев также отметил, что все это время важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии взлетно-посадочную полосу действующего аэропорта Иркутска.Кроме этого, Игорь Кобзев и Александр Нерадько договорились о дальнейшем взаимодействии при рассмотрении вопросов реконструкции аэропортов малой авиации в населенных пунктах региона, в частности, в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. Затронули темы подготовки специалистов для авиационной отрасли гражданского и военного направлений, в том числе в рамках создания в Иркутске Суворовского училища. Глава Приангарья также сообщил, что рассматривается вопрос организации на базе школ Иркутска профильных классов с авиационным уклоном и озвучил предложение подключить к этой работе ресурсы филиала отраслевого учебного заведения - Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.
https://ria.ru/20220919/irkutsk-1817874048.html
https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html
иркутская область
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952816_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_0c577a71139baf7a3eda7c245dc2a0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кобзев, александр нерадько, иркутская область, иркутск, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), главгосэкспертиза, экономика, новости - туризм
Иркутская область, Игорь Кобзев, Александр Нерадько, Иркутская область, Иркутск, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Главгосэкспертиза, Экономика, Новости - Туризм
17:08 22.09.2022 (обновлено: 17:18 22.09.2022)
 
Строительство нового аэропорта Иркутска могут начать в 2028 году

Строительство нового аэропорта Иркутска займет три года

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Строительство нового аэропорта Иркутска вблизи деревни Позднякова может начаться в 2028 году, выполнение работ займет 3 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главой Росавиации Александром Нерадько строительство нового аэропортового комплекса Иркутска. Ранее вопрос о выделении вблизи деревни Позднякова площадки для аэропорта решался с Министерством обороны РФ. По словам Игоря Кобзева, эта работа завершилась промежуточным итогом – получением от военного ведомства согласования на строительство. Следующим этапом станет корректировка проектно-сметной документации, ее согласование с Главгосэкспертизой и поиск потенциального инвестора.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 15:01Иркутская область
Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации
"На встрече было отмечено, что при оперативной подготовке к строительству приступить к возведению новой воздушной гавани можно будет в 2028 году. Выполнение работ займет три года", - говорится в сообщении.
Игорь Кобзев также отметил, что все это время важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии взлетно-посадочную полосу действующего аэропорта Иркутска.
Кроме этого, Игорь Кобзев и Александр Нерадько договорились о дальнейшем взаимодействии при рассмотрении вопросов реконструкции аэропортов малой авиации в населенных пунктах региона, в частности, в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. Затронули темы подготовки специалистов для авиационной отрасли гражданского и военного направлений, в том числе в рамках создания в Иркутске Суворовского училища. Глава Приангарья также сообщил, что рассматривается вопрос организации на базе школ Иркутска профильных классов с авиационным уклоном и озвучил предложение подключить к этой работе ресурсы филиала отраслевого учебного заведения - Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:04Иркутская область
В Иркутской области вырос индекс промпроизводства
 
Иркутская областьИгорь КобзевАлександр НерадькоИркутская областьИркутскРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ГлавгосэкспертизаЭкономикаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала