https://ria.ru/20220922/gosregulirovanie-1818579947.html

Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику

Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику - РИА Новости, 22.09.2022

Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику

Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:03

2022-09-22T03:03

2022-09-22T03:05

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Отмечается, что министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.В министерстве также напомнили, что ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.Так, например, в марте Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Наценки были ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на ряд товаров до уровня 5%.

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818472894.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)