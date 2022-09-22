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Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику - РИА Новости, 22.09.2022
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Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику - РИА Новости, 22.09.2022
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику
Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:03
2022-09-22T03:05
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Отмечается, что министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.В министерстве также напомнили, что ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.Так, например, в марте Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Наценки были ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на ряд товаров до уровня 5%.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:03 22.09.2022 (обновлено: 03:05 22.09.2022)
 
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику

Минпромторг заявил, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли. Поэтому считаем целесообразным максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.
В министерстве также напомнили, что ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.
Так, например, в марте Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Наценки были ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на ряд товаров до уровня 5%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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