https://ria.ru/20220922/gosregulirovanie-1818579947.html
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику - РИА Новости, 22.09.2022
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику
Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:03
2022-09-22T03:03
2022-09-22T03:05
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587468410_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_8847421210fac7ec7e5817e037d87906.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Отмечается, что министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.В министерстве также напомнили, что ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.Так, например, в марте Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Наценки были ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на ряд товаров до уровня 5%.
https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818472894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587468410_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4729e210c8711737950740be4a042c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:03 22.09.2022 (обновлено: 03:05 22.09.2022)
Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику
Минпромторг заявил, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров, поэтому следует использовать рыночные методы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли. Поэтому считаем целесообразным максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.
В министерстве также напомнили, что ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.
Так, например, в марте Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Наценки были ограничены на молочную продукцию, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" также ограничили свои наценки на ряд товаров до уровня 5%.