https://ria.ru/20220922/gosduma-1818733979.html

Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 22.09.2022

Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Депутаты Госдумы уже на следующей неделе рассмотрят законопроекты о гарантиях для граждан, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:42

2022-09-22T16:42

2022-09-22T17:00

госдума рф

россия

мария бутина

украина

единая россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы уже на следующей неделе рассмотрят законопроекты о гарантиях для граждан, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, сообщила член фракции "Единая Россия" Мария Бутина в Telegram.Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818590201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия, мария бутина, украина, единая россия, частичная мобилизация в россии