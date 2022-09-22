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Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 22.09.2022
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Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 22.09.2022
Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных
Депутаты Госдумы уже на следующей неделе рассмотрят законопроекты о гарантиях для граждан, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:42
2022-09-22T17:00
госдума рф
россия
мария бутина
украина
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы уже на следующей неделе рассмотрят законопроекты о гарантиях для граждан, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, сообщила член фракции "Единая Россия" Мария Бутина в Telegram.Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
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госдума рф, россия, мария бутина, украина, единая россия, частичная мобилизация в россии
Госдума РФ, Россия, Мария Бутина, Украина, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
16:42 22.09.2022 (обновлено: 17:00 22.09.2022)
 
Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Бутина: в ГД рассмотрят проект о кредитных каникулах и рабочих местах для мобилизованных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы уже на следующей неделе рассмотрят законопроекты о гарантиях для граждан, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, сообщила член фракции "Единая Россия" Мария Бутина в Telegram.
"В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан", — говорится в публикации.
Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:18
Решения о кредитных каникулах мобилизованных примут в приоритетном порядке
 
Госдума РФРоссияМария БутинаУкраинаЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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