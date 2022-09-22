16:42 22.09.2022 (обновлено: 17:00 22.09.2022)
Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных
Бутина: в ГД рассмотрят проект о кредитных каникулах и рабочих местах для мобилизованных
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы уже на следующей неделе рассмотрят законопроекты о гарантиях для граждан, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, сообщила член фракции "Единая Россия" Мария Бутина в Telegram.
"В повестке Госдумы на следующей неделе уже стоит пункт по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан", — говорится в публикации.
Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В Вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.