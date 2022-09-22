https://ria.ru/20220922/gorlovka-1818636394.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:09

2022-09-22T12:09

2022-09-22T12:10

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220922/ferma-1818584005.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол