https://ria.ru/20220922/genassambleya-1818813379.html

Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН

Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 22.09.2022

Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН

Возможный запрет Евросоюза на двусторонние переговоры с российской стороной не мешает главам МИД Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с Сергеем... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:01

2022-09-22T23:01

2022-09-22T23:53

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на двусторонние переговоры с российской стороной не мешает главам МИД Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".По ее словам, Брюссель "втихую" отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей. В то же время "западные гранды" сами просят о встрече, подчеркнула Захарова.По словам представителя МИД, идея с изоляцией, в частности с запретом на фотографии, потерпела неудачу и Генассамблея стала тому еще одним подтверждением. Захарова подчеркнула, что комната России в штаб-квартире ООН стала переговорным центром на этой площадке.Ранее стало известно об отмене запланированных в ночь на четверг переговоров президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам официального представителя правительства страны Мариоса Пелеканоса, Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланированы выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.

https://ria.ru/20220922/lavrov-1818781734.html

https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818787901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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