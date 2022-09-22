23:01 22.09.2022 (обновлено: 23:53 22.09.2022)
Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН
Захарова: главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на двусторонние переговоры с российской стороной не мешает главам МИД Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", — отметила она.
По словам представителя МИД, идея с изоляцией, в частности с запретом на фотографии, потерпела неудачу и Генассамблея стала тому еще одним подтверждением. Захарова подчеркнула, что комната России в штаб-квартире ООН стала переговорным центром на этой площадке.
Ранее стало известно об отмене запланированных в ночь на четверг переговоров президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам официального представителя правительства страны Мариоса Пелеканоса, Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланированы выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.