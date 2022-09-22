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Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 22.09.2022
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Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН
Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 22.09.2022
Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН
Возможный запрет Евросоюза на двусторонние переговоры с российской стороной не мешает главам МИД Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с Сергеем... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:01
2022-09-22T23:53
в мире
сергей лавров
катрин колонна
анналена бербок
россия
франция
германия
мид франции‎
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на двусторонние переговоры с российской стороной не мешает главам МИД Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".По ее словам, Брюссель "втихую" отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей. В то же время "западные гранды" сами просят о встрече, подчеркнула Захарова.По словам представителя МИД, идея с изоляцией, в частности с запретом на фотографии, потерпела неудачу и Генассамблея стала тому еще одним подтверждением. Захарова подчеркнула, что комната России в штаб-квартире ООН стала переговорным центром на этой площадке.Ранее стало известно об отмене запланированных в ночь на четверг переговоров президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам официального представителя правительства страны Мариоса Пелеканоса, Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланированы выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.
https://ria.ru/20220922/lavrov-1818781734.html
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в мире, сергей лавров, катрин колонна, анналена бербок, россия, франция, германия, мид франции‎, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Катрин Колонна, Анналена Бербок, Россия, Франция, Германия, МИД Франции‎, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
23:01 22.09.2022 (обновлено: 23:53 22.09.2022)
 
Главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на Генассамблее ООН

Захарова: главы МИД Франции и ФРГ запросили встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на двусторонние переговоры с российской стороной не мешает главам МИД Франции и Германии настойчиво запрашивать встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, Брюссель "втихую" отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей. В то же время "западные гранды" сами просят о встрече, подчеркнула Захарова.

"Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", — отметила она.

По словам представителя МИД, идея с изоляцией, в частности с запретом на фотографии, потерпела неудачу и Генассамблея стала тому еще одним подтверждением. Захарова подчеркнула, что комната России в штаб-квартире ООН стала переговорным центром на этой площадке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 19:19
Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Ранее стало известно об отмене запланированных в ночь на четверг переговоров президента Кипра Никоса Анастасиадиса с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам официального представителя правительства страны Мариоса Пелеканоса, Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России.
Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланированы выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.
Флаги Кипра и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 19:52
Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре
 
В миреСергей ЛавровКатрин КолоннаАнналена БербокРоссияФранцияГерманияМИД Франции‎Генеральная Ассамблея ООНООНМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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