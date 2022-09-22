14:14 22.09.2022 (обновлено: 15:24 22.09.2022)
Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома", сообщили СМИ
Spiegel: Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома" SEFE
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania), сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.
"Securing Energy for Europe, уже находящаяся под федеральной опекой, станет государственной собственностью. Компания с главным офисом в Берлине является дочерним предприятием российской государственной компании "Газпром", — говорится в публикации.
Между тем "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли компанию под временное управление, сочтя недействительным передачу прав собственности новым собственником без их разрешения.
Ранее правительство ФРГ достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала у властей девять миллиардов евро еще в июле, сославшись на сокращение поставок из России.
Также Германия приняла решение передать дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству.
Также Германия приняла решение передать дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству.