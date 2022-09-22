https://ria.ru/20220922/gaz-1818678759.html

Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома", сообщили СМИ

Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022

Германия национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома", сообщили СМИ

Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania), сообщает издание Spiegel... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:14

2022-09-22T14:14

2022-09-22T15:24

германия

газпром

экономика

берлин (город)

в мире

россия

природный газ

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania), сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве."Securing Energy for Europe, уже находящаяся под федеральной опекой, станет государственной собственностью. Компания с главным офисом в Берлине является дочерним предприятием российской государственной компании "Газпром", — говорится в публикации.Между тем "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли компанию под временное управление, сочтя недействительным передачу прав собственности новым собственником без их разрешения.Ранее правительство ФРГ достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала у властей девять миллиардов евро еще в июле, сославшись на сокращение поставок из России.Также Германия приняла решение передать дочерние структуры "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству.

https://ria.ru/20220922/nalog-1818656590.html

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Владимир Лаврентьев

германия, газпром, экономика, берлин (город), в мире, россия, природный газ