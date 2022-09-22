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Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах - РИА Новости, 22.09.2022
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Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах - РИА Новости, 22.09.2022
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:22
2022-09-22T09:24
экономика
газпром
республика сербская
милорад додик
алексей миллер
босния и герцеговина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить текущие цены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут", - сказал он."Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы (продолжим работать) вместе", - подчеркнул Додик."Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил ранее глава компании Алексей Миллер.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html
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экономика, газпром, республика сербская, милорад додик, алексей миллер, босния и герцеговина
Экономика, Газпром, Республика Сербская, Милорад Додик, Алексей Миллер, Босния и Герцеговина
09:22 22.09.2022 (обновлено: 09:24 22.09.2022)
 
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах

Лидер боснийских сербов Додик заявил о торговле с "Газпромом" по ранее согласованным ценам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить текущие цены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик.
"Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут", - сказал он.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 09:09
Додик пообещал, что все совместные с Россией проекты продолжатся
"Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы (продолжим работать) вместе", - подчеркнул Додик.
"Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил ранее глава компании Алексей Миллер.
Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.
Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 18:00
Путин пожелал Додику успеха на выборах в Боснии и Герцеговине
 
ЭкономикаГазпромРеспублика СербскаяМилорад ДодикАлексей МиллерБосния и Герцеговина
 
 
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