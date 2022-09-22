https://ria.ru/20220922/gaz-1818596009.html

Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах

Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах - РИА Новости, 22.09.2022

Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах

Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:22

2022-09-22T09:22

2022-09-22T09:24

экономика

газпром

республика сербская

милорад додик

алексей миллер

босния и герцеговина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить текущие цены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут", - сказал он."Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы (продолжим работать) вместе", - подчеркнул Додик."Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил ранее глава компании Алексей Миллер.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html

https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

республика сербская

босния и герцеговина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, республика сербская, милорад додик, алексей миллер, босния и герцеговина