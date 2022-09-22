https://ria.ru/20220922/gaz-1818596009.html
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах - РИА Новости, 22.09.2022
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:22
2022-09-22T09:22
2022-09-22T09:24
экономика
газпром
республика сербская
милорад додик
алексей миллер
босния и герцеговина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818248046_0:189:2715:1716_1920x0_80_0_0_bd0789c93d5babddfbcce7b3b78ce568.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить текущие цены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик."Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут", - сказал он."Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы (продолжим работать) вместе", - подчеркнул Додик."Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил ранее глава компании Алексей Миллер.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html
https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818248046_97:0:2385:1716_1920x0_80_0_0_47ea88b43671ddfb6e33df27c0f0eec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, республика сербская, милорад додик, алексей миллер, босния и герцеговина
Экономика, Газпром, Республика Сербская, Милорад Додик, Алексей Миллер, Босния и Герцеговина
09:22 22.09.2022 (обновлено: 09:24 22.09.2022)
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
Лидер боснийских сербов Додик заявил о торговле с "Газпромом" по ранее согласованным ценам
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет "Газпром", это касается и торговли в национальных валютах, главное - сохранить текущие цены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик.
"Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит "Газпром". До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с "Газпромом" мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут", - сказал он.
"Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании "Газпром". Было озвучено, что "Газпром" также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы (продолжим работать) вместе", - подчеркнул Додик.
"Газпром" продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка, заявил ранее глава компании Алексей Миллер
.
Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.
Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.