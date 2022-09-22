https://ria.ru/20220922/gaubitsy-1818634196.html

Российские силы поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области

Российские силы поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 22.09.2022

Российские силы поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:00

2022-09-22T12:00

2022-09-22T12:45

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое Донецкой Народной Республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады у Белогорки Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 138 районах.Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения в Харьковской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220921/pogibshiy-1818503122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, в мире