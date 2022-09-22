https://ria.ru/20220922/garantii-1818615038.html

Поправки в ТК о гарантиях участников спецоперации внесут в ГД до вторника

Поправки в ТК о гарантиях участников спецоперации внесут в ГД до вторника - РИА Новости, 22.09.2022

Поправки в ТК о гарантиях участников спецоперации внесут в ГД до вторника

Поправки в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников спецоперации - добровольцев и мобилизованных - будут внесены в Госдуму до вторника, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:57

2022-09-22T10:57

2022-09-22T10:58

александр хинштейн

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников спецоперации - добровольцев и мобилизованных - будут внесены в Госдуму до вторника, сообщил глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия")."Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы", - сообщил политик в Telegram-канале.Следующее пленарное заседания палаты пройдет во вторник, 27 сентября.Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр хинштейн, частичная мобилизация в россии, россия, общество