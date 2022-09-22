https://ria.ru/20220922/forum-1818751658.html

Большая игра на деньги: что ждет мировую экономику в период потрясений

Большая игра на деньги: что ждет мировую экономику в период потрясений - РИА Новости, 22.09.2022

Большая игра на деньги: что ждет мировую экономику в период потрясений

Промышленно-энергетический форум TNF 2022 в Тюмени – один из главных отраслевых форумов России - собрал на одной площадке представителей профильных структур,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:47

2022-09-22T17:47

2022-09-22T17:47

тюмень

россия

китай

федор лукьянов

евгений минченко

международный дискуссионный клуб "валдай"

евросоюз

мировая экономика

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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF 2022 в Тюмени – один из главных отраслевых форумов России - собрал на одной площадке представителей профильных структур, экспертов-международников, преподавателей Московского государственного института международных отношений МИД РФ. Его участники – а это без малого более пяти тысяч человек – встречаются в непростой политико-экономической обстановке. И не случайно, что одна из первых пленарных сессий была посвящена теме "Геополитика – это новая экономика. Возможности для России в новой международной среде".Миропорядка в прежнем виде не будетМодератор дискуссии, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, открывая диалог, отметил, что в мире в настоящее время бушует пожар, реагировать на который вынуждены все страны мира."Каждая страна пытается отыграть свои возможности по максимуму. Сейчас весь мир живет в периоде повышенной неопределенности", - сказал Сушенцов.Эволюцию отношения к России стран мирового сообщества проанализировал директор Центра евроазиатских исследований Института международных исследований Иван Сафрончук.Логика небольших стран, которые составляют подавляющее большинство субъектов международного права, по словам эксперта, отличается от мотивации крупных игроков. Многие страны, не входящие в "золотой миллиард", однозначно не поддерживают Запад, и санкции против РФ не вводят. По мере же эскалации конфликта не-Запад относится к Западу все более отрицательно. Причина во многом в том, что исток противостояния находится в сфере базовых мировоззренческих установок."Запад задумался – не совершил ли он ошибку еще в середине ХХ века, когда начал строить экономическую систему, создавая которую он исходил из того, что можно давать другим богатеть, получая от этого выгоду. Многие страны, в том числе Китай, совершили экономический рывок. Кроме того, в основе построения глобальной хозяйственной системы лежала вера Запада в то, что, если в закрытых системах отказаться от традиционных ценностей, там происходит экономический рост. Однако сейчас раздаются голоса, что теория глобализации провалилась", - сказал Сафрончук.Проблема для Запада, по мнению эксперта, возникла из того факта, что многие страны, которые разбогатели, не отказались от традиционных ценностей, а инвестировали материальное благосостояние в то, чтобы культивировать "самость" и развивать идентичность."На Западе начинают признавать, что система оказалась тупиковой. Поэтому вся система, которая позволяет богатеть не-Западу, в новых реалиях будет Западом пересмотрена. Миропорядка в прежнем виде больше не будет", - отметил Сафрончук.Эффективность санкций снижаетсяДиректор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова заявила, что у происходящих в мировой политике событий есть свои выгодополучатели-бенефициары."Основным бенефициаром являются США – а именно их энергетические и оборонные компании. Тренд на лидерство среди технологических компаний в настоящий момент выиграли энергетические компании - американские поставщики газа и угля. Бенефициаром выступает и Канада, которая хочет нарастить экспорт газа через Америку. В выигрыше оборонные компании Великобритании. Локальными бенефициарами являются Нидерланды и Норвегия, получающие выгоду от изменения схем распределения топлива", - отметила Арапова.Что касается режима санкций, то, по мнению эксперта, ослабления ждать не приходится.По прогнозу эксперта, под санкционный обстрел попадут криптобиржи, платежные системы."Мы можем ожидать расширение списка заблокированных юридических и физических лиц. Более интенсивными станут гибридные санкции – например, за принадлежность компаний к определенному сектору. Гораздо активнее будет идти процесс правового оформления по призванию к ответственности за обход санкций", - прогнозирует Арапова.В то же время, как отмечает эксперт, с каждым пакетом эффективность санкций снижается. А российские компании и их партнеры закладывают эти риски в коммерческую деятельность.Политическая волатильностьНаучный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов заявил, что мир входит в многоуровневый нелинейный кризис, связанный с исчерпанием модели экономического развития."Начался период совершенно произвольной волатильности в мировой политике. И период этот не факт, что будет обозрим. То, в чем мы живем, и есть новая система. Ждать упорядоченности не надо. Что касается идеологий, я бы не сводил все к спору хозяйствующих субъектов, это спор субъектов, которые пытаются понять, как в этом мире жить и что-то себе приобрести. В результате не будет настоящего идеологического противостояния. Но компенсироваться это будет тем, что все участники будут в растущей степени понимать, что происходит экзистенциальная битва", - отметил Лукьянов.Политолог и политтехнолог, эксперт по вопросам лоббизма и оценке политических рисков Евгений Минченко поделился анализом позиции ключевых западных игроков.Достаточно эффективно, по оценке эксперта, действует и коллективная европейская бюрократия, если исходить из их эгоистических интересов."Да, евробюрократы "легли" под США, но получили возможность давить несогласных. В Германии очень сильны настроения по возвращению роли крупнейшей военной державы в Европе. Оказалось, что можно переиграть поражения в мировых войнах. На фоне очень осторожной и консервативной политики властей РФ такие страны, как Великобритания, решили, образно выражаясь, поиграть в казино на все деньги", - анализирует эксперт.В целом, по мнению Минченко, постепенно начинает расти роль игроков второго эшелона – Турции, Ирана. Бразилии.Доброжелательный нейтралитетОчень много вопросов вызывает взвешенная политика Китая, отношения которого с США также являются достаточно конфронтационными, однако и полной поддержки России он не оказывает. Доцент Кафедры международных отношений МГИМО Иван Зуенко проанализировал логику китайских властей."Китаю сложно понимать российскую специальную военную операцию, как конфликт с Западом. Дело в том, что Китай воспринимает Россию, как западную страну. Отсюда двойственное отношение. К тому же у Китая проблемы с США, а не с Европой", - отметил ученый.Точкой невозврата для китайско-американских отношений стала, по мнению эксперта, даже не торговая война, которую объявил Поднебесной Дональд Трамп в 2018 году, а то, что китайцы осознали, что при Байдене лучше не станет.

https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html

https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html

https://ria.ru/20220921/lukyanov-1818443799.html

https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html

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Артем Смирнов

тюмень, россия, китай, федор лукьянов, евгений минченко, международный дискуссионный клуб "валдай", евросоюз, мировая экономика, промышленно-энергетический форум tnf 2022