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В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022
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В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:37
2022-09-22T10:37
россия-китай: главное
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития".Впервые проведенный в 2011 году, форум этого года проходит на фоне, как формулируют его участники, "все более сложной и суровой международной ситуации", которая, по их словам, требует укрепления взаимного доверия.Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ: "Мы должны настоятельно призвать страны твердо поддерживать друг друга в вопросах, связанных с их основными интересами и разрешении серьезных проблем, и практиковать подлинный многосторонний подход. Мы должны настоятельно призвать страны придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства, а не альянсов, и стремления к общему выигрышу, а не к перераспределению ресурсов. Мы должны содействовать реализации глобальных инициатив в области безопасности".Шэнь Юэюэ также заявила о важности силы и единства для защиты международного правосудия и призвала к сотрудничеству в решении глобальных проблем. Ее слова поддержали и другие участники форума."Мы заявили, что будем работать вместе, чтобы добиваться общего развития, продвигать роль местных органов власти, участвовать в реализации инициативы "Пояс и путь" и поддерживать глобальные инициативы в области развития", – сообщил президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.Постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи назвал форум своевременной возможностью изучить партнерские отношения в рамках торгового и инвестиционного сотрудничества БРИКС."Здесь мы приветствуем активизацию усилий, в том числе со стороны стран БРИКС, по развитию партнерских отношений и продолжению сотрудничества в целях развития, которое ускоряет глобальный прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН", - заявил Сиддхарт Чаттерджи.Он также отметил, что страны БРИКС должны работать над мобилизацией ресурсов для уязвимых развивающихся стран. Участники форума призвали развивать многостороннее международное сотрудничество на базе взаимного уважения, справедливости и равенства.
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москва, пекин, китай, брикс, оон, всекитайское собрание народных представителей
Россия-Китай: Главное, Москва, Пекин, Китай, БРИКС, ООН, Всекитайское собрание народных представителей
10:37 22.09.2022
 

В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ / Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ
Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ /
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития".
Впервые проведенный в 2011 году, форум этого года проходит на фоне, как формулируют его участники, "все более сложной и суровой международной ситуации", которая, по их словам, требует укрепления взаимного доверия.
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Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ: "Мы должны настоятельно призвать страны твердо поддерживать друг друга в вопросах, связанных с их основными интересами и разрешении серьезных проблем, и практиковать подлинный многосторонний подход. Мы должны настоятельно призвать страны придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства, а не альянсов, и стремления к общему выигрышу, а не к перераспределению ресурсов. Мы должны содействовать реализации глобальных инициатив в области безопасности".
Шэнь Юэюэ также заявила о важности силы и единства для защиты международного правосудия и призвала к сотрудничеству в решении глобальных проблем. Ее слова поддержали и другие участники форума.
"Мы заявили, что будем работать вместе, чтобы добиваться общего развития, продвигать роль местных органов власти, участвовать в реализации инициативы "Пояс и путь" и поддерживать глобальные инициативы в области развития", – сообщил президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.
Постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи назвал форум своевременной возможностью изучить партнерские отношения в рамках торгового и инвестиционного сотрудничества БРИКС.
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"Здесь мы приветствуем активизацию усилий, в том числе со стороны стран БРИКС, по развитию партнерских отношений и продолжению сотрудничества в целях развития, которое ускоряет глобальный прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН", - заявил Сиддхарт Чаттерджи.
Он также отметил, что страны БРИКС должны работать над мобилизацией ресурсов для уязвимых развивающихся стран. Участники форума призвали развивать многостороннее международное сотрудничество на базе взаимного уважения, справедливости и равенства.
 
Россия-Китай: ГлавноеМоскваПекинКитайБРИКСООНВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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