https://ria.ru/20220922/forum-1818611371.html

В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС

В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022

В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС

В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:37

2022-09-22T10:37

2022-09-22T10:37

россия-китай: главное

москва

пекин

китай

брикс

оон

всекитайское собрание народных представителей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818610291_0:101:1850:1142_1920x0_80_0_0_507d27cec09b5673101c0f5e205dc98f.jpg

МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития".Впервые проведенный в 2011 году, форум этого года проходит на фоне, как формулируют его участники, "все более сложной и суровой международной ситуации", которая, по их словам, требует укрепления взаимного доверия.Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ: "Мы должны настоятельно призвать страны твердо поддерживать друг друга в вопросах, связанных с их основными интересами и разрешении серьезных проблем, и практиковать подлинный многосторонний подход. Мы должны настоятельно призвать страны придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства, а не альянсов, и стремления к общему выигрышу, а не к перераспределению ресурсов. Мы должны содействовать реализации глобальных инициатив в области безопасности".Шэнь Юэюэ также заявила о важности силы и единства для защиты международного правосудия и призвала к сотрудничеству в решении глобальных проблем. Ее слова поддержали и другие участники форума."Мы заявили, что будем работать вместе, чтобы добиваться общего развития, продвигать роль местных органов власти, участвовать в реализации инициативы "Пояс и путь" и поддерживать глобальные инициативы в области развития", – сообщил президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.Постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи назвал форум своевременной возможностью изучить партнерские отношения в рамках торгового и инвестиционного сотрудничества БРИКС."Здесь мы приветствуем активизацию усилий, в том числе со стороны стран БРИКС, по развитию партнерских отношений и продолжению сотрудничества в целях развития, которое ускоряет глобальный прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН", - заявил Сиддхарт Чаттерджи.Он также отметил, что страны БРИКС должны работать над мобилизацией ресурсов для уязвимых развивающихся стран. Участники форума призвали развивать многостороннее международное сотрудничество на базе взаимного уважения, справедливости и равенства.

https://ria.ru/20220921/kitay-1818389564.html

https://ria.ru/20220921/elektronika-1818447831.html

москва

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, пекин, китай, брикс, оон, всекитайское собрание народных представителей