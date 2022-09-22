https://ria.ru/20220922/forum-1818611371.html
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС - РИА Новости, 22.09.2022
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:37
2022-09-22T10:37
2022-09-22T10:37
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития".Впервые проведенный в 2011 году, форум этого года проходит на фоне, как формулируют его участники, "все более сложной и суровой международной ситуации", которая, по их словам, требует укрепления взаимного доверия.Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ: "Мы должны настоятельно призвать страны твердо поддерживать друг друга в вопросах, связанных с их основными интересами и разрешении серьезных проблем, и практиковать подлинный многосторонний подход. Мы должны настоятельно призвать страны придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства, а не альянсов, и стремления к общему выигрышу, а не к перераспределению ресурсов. Мы должны содействовать реализации глобальных инициатив в области безопасности".Шэнь Юэюэ также заявила о важности силы и единства для защиты международного правосудия и призвала к сотрудничеству в решении глобальных проблем. Ее слова поддержали и другие участники форума."Мы заявили, что будем работать вместе, чтобы добиваться общего развития, продвигать роль местных органов власти, участвовать в реализации инициативы "Пояс и путь" и поддерживать глобальные инициативы в области развития", – сообщил президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.Постоянный координатор ООН в Китае Сиддхарт Чаттерджи назвал форум своевременной возможностью изучить партнерские отношения в рамках торгового и инвестиционного сотрудничества БРИКС."Здесь мы приветствуем активизацию усилий, в том числе со стороны стран БРИКС, по развитию партнерских отношений и продолжению сотрудничества в целях развития, которое ускоряет глобальный прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН", - заявил Сиддхарт Чаттерджи.Он также отметил, что страны БРИКС должны работать над мобилизацией ресурсов для уязвимых развивающихся стран. Участники форума призвали развивать многостороннее международное сотрудничество на базе взаимного уважения, справедливости и равенства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пекин, китай, брикс, оон, всекитайское собрание народных представителей
Россия-Китай: Главное, Москва, Пекин, Китай, БРИКС, ООН, Всекитайское собрание народных представителей
МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы и местных органов стран БРИКС. В этом году его темой стали "Солидарность на благо общего развития".
Впервые проведенный в 2011 году, форум этого года проходит на фоне, как формулируют его участники, "все более сложной и суровой международной ситуации", которая, по их словам, требует укрепления взаимного доверия.
Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП
Шэнь Юэюэ: "Мы должны настоятельно призвать страны твердо поддерживать друг друга в вопросах, связанных с их основными интересами и разрешении серьезных проблем, и практиковать подлинный многосторонний подход. Мы должны настоятельно призвать страны придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства, а не альянсов, и стремления к общему выигрышу, а не к перераспределению ресурсов. Мы должны содействовать реализации глобальных инициатив в области безопасности".
Шэнь Юэюэ также заявила о важности силы и единства для защиты международного правосудия и призвала к сотрудничеству в решении глобальных проблем. Ее слова поддержали и другие участники форума.
"Мы заявили, что будем работать вместе, чтобы добиваться общего развития, продвигать роль местных органов власти, участвовать в реализации инициативы "Пояс и путь" и поддерживать глобальные инициативы в области развития", – сообщил президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.
Постоянный координатор ООН
в Китае
Сиддхарт Чаттерджи назвал форум своевременной возможностью изучить партнерские отношения в рамках торгового и инвестиционного сотрудничества БРИКС.
"Здесь мы приветствуем активизацию усилий, в том числе со стороны стран БРИКС, по развитию партнерских отношений и продолжению сотрудничества в целях развития, которое ускоряет глобальный прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН", - заявил Сиддхарт Чаттерджи.
Он также отметил, что страны БРИКС должны работать над мобилизацией ресурсов для уязвимых развивающихся стран. Участники форума призвали развивать многостороннее международное сотрудничество на базе взаимного уважения, справедливости и равенства.