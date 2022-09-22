https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"

Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 22.09.2022

Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"

Более 4 тысяч пациентов на сегодняшний день получили помощь от фонда "Круга добра", созданного для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:34

2022-09-22T11:34

2022-09-22T11:34

фонд "круг добра"

россия

общество

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 4 тысяч пациентов на сегодняшний день получили помощь от фонда "Круга добра", созданного для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Сейчас у фонда уже 4 098 пациентов - это дети, которые уже получили помощь, которая была утверждена решением экспертного совета", - сказал Ткаченко на семинаре для специалистов региональных органов управления и учреждений здравоохранения, ответственных за взаимодействие субъектов Российской Федерации с фондом "Круг добра".По его словам, на последнем экспертном совете фонд одобрил новый вид медицинской помощи - это поиск и доставка костного мозга для трансплантации при отсутствии необходимого донора в регистре."Благодаря фонду РФ достигла очень важного результата: она вышла буквально на первое место в мире по обеспечению орфанных заболеваний уникальными, инновационными лекарствами", - подчеркнул Ткаченко.

https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фонд "круг добра", россия, общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)