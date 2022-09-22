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Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 22.09.2022
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Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"
Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 22.09.2022
Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"
Более 4 тысяч пациентов на сегодняшний день получили помощь от фонда "Круга добра", созданного для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:34
2022-09-22T11:34
фонд "круг добра"
россия
общество
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 4 тысяч пациентов на сегодняшний день получили помощь от фонда "Круга добра", созданного для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Сейчас у фонда уже 4 098 пациентов - это дети, которые уже получили помощь, которая была утверждена решением экспертного совета", - сказал Ткаченко на семинаре для специалистов региональных органов управления и учреждений здравоохранения, ответственных за взаимодействие субъектов Российской Федерации с фондом "Круг добра".По его словам, на последнем экспертном совете фонд одобрил новый вид медицинской помощи - это поиск и доставка костного мозга для трансплантации при отсутствии необходимого донора в регистре."Благодаря фонду РФ достигла очень важного результата: она вышла буквально на первое место в мире по обеспечению орфанных заболеваний уникальными, инновационными лекарствами", - подчеркнул Ткаченко.
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фонд "круг добра", россия, общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Фонд "Круг добра", Россия, Общество, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
11:34 22.09.2022
 
Более четырех тысяч пациентов уже получили помощь от фонда "Круг добра"

Глава фонда "Круг добра" Ткаченко: более четырех тысяч пациентов уже получили помощь

CC0 / / Лекарственный препарат
Лекарственный препарат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC0 / /
Лекарственный препарат. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 4 тысяч пациентов на сегодняшний день получили помощь от фонда "Круга добра", созданного для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Сейчас у фонда уже 4 098 пациентов - это дети, которые уже получили помощь, которая была утверждена решением экспертного совета", - сказал Ткаченко на семинаре для специалистов региональных органов управления и учреждений здравоохранения, ответственных за взаимодействие субъектов Российской Федерации с фондом "Круг добра".
По его словам, на последнем экспертном совете фонд одобрил новый вид медицинской помощи - это поиск и доставка костного мозга для трансплантации при отсутствии необходимого донора в регистре.
"Благодаря фонду РФ достигла очень важного результата: она вышла буквально на первое место в мире по обеспечению орфанных заболеваний уникальными, инновационными лекарствами", - подчеркнул Ткаченко.
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Фонд "Круг добра"РоссияОбществоАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
 
 
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