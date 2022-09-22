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В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html
В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации
В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации
Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:00
2022-09-22T15:18
специальная военная операция на украине
госдума рф
в мире
василий пискарев
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Комиссией зафиксирован массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывшей Украинской ССР", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Сотня деструктивных медиапроектов, координируемая из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, представляет сейчас "единый рупор натовской пропаганды по дискредитации специальной военной операции", сообщил Пискарев, добавив, что "активно включились в эту работу также польский и чешский координационный центры"."Однако попытки раскачать наше общество провалились. Ожидаем в ближайшее время удвоение информационно-психологических атак и фейковых вбросов. Но у организаторов провокаций не должно быть сомнений, Россия сосредотачивается, они получат аргументированный и жёсткий ответ", - продолжил парламентарий.Комиссия проанализирует имеющиеся материалы для "принятия мер реагирования, в том числе на законодательном уровне", добавил депутат.
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госдума рф, в мире, василий пискарев, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, В мире, Василий Пискарев, Россия, Частичная мобилизация в России
15:00 22.09.2022 (обновлено: 15:18 22.09.2022)
 
В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации

Комиссия Госдумы заявила о зафиксированном вбросе фейков о частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России объявлена частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Комиссией зафиксирован массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывшей Украинской ССР", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
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Сотня деструктивных медиапроектов, координируемая из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, представляет сейчас "единый рупор натовской пропаганды по дискредитации специальной военной операции", сообщил Пискарев, добавив, что "активно включились в эту работу также польский и чешский координационный центры".
"Однако попытки раскачать наше общество провалились. Ожидаем в ближайшее время удвоение информационно-психологических атак и фейковых вбросов. Но у организаторов провокаций не должно быть сомнений, Россия сосредотачивается, они получат аргументированный и жёсткий ответ", - продолжил парламентарий.
Комиссия проанализирует имеющиеся материалы для "принятия мер реагирования, в том числе на законодательном уровне", добавил депутат.
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВ миреВасилий ПискаревРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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