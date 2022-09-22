15:00 22.09.2022 (обновлено: 15:18 22.09.2022)
В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации
Комиссия Госдумы заявила о зафиксированном вбросе фейков о частичной мобилизации
В России объявлена частичная мобилизация. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Комиссией зафиксирован массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывшей Украинской ССР", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Сотня деструктивных медиапроектов, координируемая из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, представляет сейчас "единый рупор натовской пропаганды по дискредитации специальной военной операции", сообщил Пискарев, добавив, что "активно включились в эту работу также польский и чешский координационный центры".
"Однако попытки раскачать наше общество провалились. Ожидаем в ближайшее время удвоение информационно-психологических атак и фейковых вбросов. Но у организаторов провокаций не должно быть сомнений, Россия сосредотачивается, они получат аргументированный и жёсткий ответ", - продолжил парламентарий.
Комиссия проанализирует имеющиеся материалы для "принятия мер реагирования, в том числе на законодательном уровне", добавил депутат.