https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html

В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации

В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

В Госдуме заявили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации

Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:00

2022-09-22T15:00

2022-09-22T15:18

специальная военная операция на украине

госдума рф

в мире

василий пискарев

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Комиссией зафиксирован массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывшей Украинской ССР", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Сотня деструктивных медиапроектов, координируемая из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, представляет сейчас "единый рупор натовской пропаганды по дискредитации специальной военной операции", сообщил Пискарев, добавив, что "активно включились в эту работу также польский и чешский координационный центры"."Однако попытки раскачать наше общество провалились. Ожидаем в ближайшее время удвоение информационно-психологических атак и фейковых вбросов. Но у организаторов провокаций не должно быть сомнений, Россия сосредотачивается, они получат аргументированный и жёсткий ответ", - продолжил парламентарий.Комиссия проанализирует имеющиеся материалы для "принятия мер реагирования, в том числе на законодательном уровне", добавил депутат.

https://ria.ru/20220922/voditeli-1818571113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

госдума рф, в мире, василий пискарев, россия, частичная мобилизация в россии