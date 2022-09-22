19:52 22.09.2022 (обновлено: 23:01 22.09.2022)
Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре
Представитель Кипра Пелеканос заявил, что Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза, заявил официальный представитель правительства страны Мариос Пелеканос.
По его словам, накануне вечером в Нью-Йорке прошло внеочередное совещание глав МИД ЕС, на котором обсуждали обращение Владимира Путина к нации и то, как оно повлияет на ситуацию на Украине. На встрече был и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.
"С учетом такого развития ситуации и в преддверии саммита министров иностранных дел ЕС были введены в действие руководящие принципы ЕС избегать двусторонних встреч с Россией. Поэтому, учитывая такой подход, мы пошли на отмену запланированной заранее встречи с господином Лавровым", — сказал Пелеканос.
Он подчеркнул, что Кипр поддержит все решения Брюсселя "в новый критический период".
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.