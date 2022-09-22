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Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре - РИА Новости, 22.09.2022
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Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре
Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре - РИА Новости, 22.09.2022
Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре
Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:52
2022-09-22T23:01
в мире
никос анастасиадис
сергей лавров
иоаннис касулидис
россия
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евросоюз
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза, заявил официальный представитель правительства страны Мариос Пелеканос.По его словам, накануне вечером в Нью-Йорке прошло внеочередное совещание глав МИД ЕС, на котором обсуждали обращение Владимира Путина к нации и то, как оно повлияет на ситуацию на Украине. На встрече был и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.Он подчеркнул, что Кипр поддержит все решения Брюсселя "в новый критический период". Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.
https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html
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в мире, никос анастасиадис, сергей лавров, иоаннис касулидис, россия, кипр, евросоюз, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Никос Анастасиадис, Сергей Лавров, Иоаннис Касулидис, Россия, Кипр, Евросоюз, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:52 22.09.2022 (обновлено: 23:01 22.09.2022)
 
Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре

Представитель Кипра Пелеканос заявил, что Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяФлаги Кипра и Европейского союза
Флаги Кипра и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза, заявил официальный представитель правительства страны Мариос Пелеканос.
По его словам, накануне вечером в Нью-Йорке прошло внеочередное совещание глав МИД ЕС, на котором обсуждали обращение Владимира Путина к нации и то, как оно повлияет на ситуацию на Украине. На встрече был и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.

"С учетом такого развития ситуации и в преддверии саммита министров иностранных дел ЕС были введены в действие руководящие принципы ЕС избегать двусторонних встреч с Россией. Поэтому, учитывая такой подход, мы пошли на отмену запланированной заранее встречи с господином Лавровым", — сказал Пелеканос.

Он подчеркнул, что Кипр поддержит все решения Брюсселя "в новый критический период".
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Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.
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В миреНикос АнастасиадисСергей ЛавровИоаннис КасулидисРоссияКипрЕвросоюзНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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