https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818787901.html

Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре

Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре - РИА Новости, 22.09.2022

Евросоюз запретил двусторонние встречи с Россией, заявили на Кипре

Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:52

2022-09-22T19:52

2022-09-22T23:01

в мире

никос анастасиадис

сергей лавров

иоаннис касулидис

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза, заявил официальный представитель правительства страны Мариос Пелеканос.По его словам, накануне вечером в Нью-Йорке прошло внеочередное совещание глав МИД ЕС, на котором обсуждали обращение Владимира Путина к нации и то, как оно повлияет на ситуацию на Украине. На встрече был и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.Он подчеркнул, что Кипр поддержит все решения Брюсселя "в новый критический период". Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч. Переговоры с президентом Кипра должны были состояться в ночь на четверг.

https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html

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нью-йорк (город)

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Владимир Лаврентьев

в мире, никос анастасиадис, сергей лавров, иоаннис касулидис, россия, кипр, евросоюз, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)