https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818662288.html
В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией
В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией - РИА Новости, 22.09.2022
В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией
ЕС не разрывал каналы связи с Россией, но считает, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в нынешних условиях не имеет смысла, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:23
2022-09-22T13:23
2022-09-22T14:10
россия
евросоюз
в мире
сергей лавров
нью-йорк (город)
брюссель
европа
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. ЕС не разрывал каналы связи с Россией, но считает, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в нынешних условиях не имеет смысла, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано."Мы никогда не прерывали каналов связи с Россией. Мы продолжаем общаться. Но общение происходит при специфических обстоятельствах. В целом, мы понимаем, что в настоящее время нет смысла в переговорах с российским руководством. Среди стран-членов ЕС есть понимание, что в этих конкретных условиях нет смысла, к примеру, во встречах с Лавровым в Нью-Йорке, так как это не даст необходимого результата", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.Стано объясняет такую позицию тем, что Россия, по мнению ЕС, в настоящее время "стремится к эскалации конфликта на Украине, а не к урегулированию".
https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html
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нью-йорк (город)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, нью-йорк (город), брюссель, европа
Россия, Евросоюз, В мире, Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), Брюссель, Европа
13:23 22.09.2022 (обновлено: 14:10 22.09.2022)
В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией
Представитель ЕС Стано заявил, что союз не разрывал каналы связи с Россией