https://ria.ru/20220922/evrosoyuz-1818662288.html

В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией

В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией - РИА Новости, 22.09.2022

В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией

ЕС не разрывал каналы связи с Россией, но считает, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в нынешних условиях не имеет смысла, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:23

2022-09-22T13:23

2022-09-22T14:10

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евросоюз

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сергей лавров

нью-йорк (город)

брюссель

европа

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. ЕС не разрывал каналы связи с Россией, но считает, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в нынешних условиях не имеет смысла, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано."Мы никогда не прерывали каналов связи с Россией. Мы продолжаем общаться. Но общение происходит при специфических обстоятельствах. В целом, мы понимаем, что в настоящее время нет смысла в переговорах с российским руководством. Среди стран-членов ЕС есть понимание, что в этих конкретных условиях нет смысла, к примеру, во встречах с Лавровым в Нью-Йорке, так как это не даст необходимого результата", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.Стано объясняет такую позицию тем, что Россия, по мнению ЕС, в настоящее время "стремится к эскалации конфликта на Украине, а не к урегулированию".

https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html

россия

нью-йорк (город)

брюссель

европа

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Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, нью-йорк (город), брюссель, европа