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В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа - РИА Новости, 22.09.2022
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В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа
В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа - РИА Новости, 22.09.2022
В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа
Поддержка киевского режима европейскими странами оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, пишет американский журнал Foreign Policy. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:35
2022-09-22T15:52
в мире
цены на нефть
европа
россия
молдавия
центр стратегических и международных исследований
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Поддержка киевского режима европейскими странами оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, пишет американский журнал Foreign Policy.По словам автора статьи Кристины Лу, Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и даже целые производственные отрасли. По ее данным, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет."Заводы, компании и семьи по всей Европе вступили в битву за выживание, так как ограничение поставок российского газа на континент подняло цены до астрономических высот. &lt;...&gt; Такие ценовые скачки душат целые отрасли, а семьи уже не в состоянии оплачивать счета. Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен", — пишет журналистка.Лу также отметила, что глубину кризиса наглядно демонстрируют огромные субсидии от европейских властей. При этом крупные компании, начиная с энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений, вынуждены сокращать производство и даже объявлять о банкротстве. По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бена Кэхилла, с наступлением холодов ситуация только усугубится.Эти факторы, считает автор, уже привели к недовольству европейцев, особенно на фоне постоянных расходов Евросоюза на поддержку режима Зеленского. Как отметила Лу, в Британии, Молдавии, Германии, Австрии и Италии разгораются протесты из-за заоблачных цен на энергию, местные жители требуют от своих законных представителей обратить внимание в первую очередь на внутренние проблемы. Эксперты предупредили об усилении "политического стресса"."Может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны и станут винить в этом свои правительства. Может быть, в этом случае правительства начнут проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах. Сохранить солидарность в рядах ЕС будет сложно", — прокомментировал ситуацию Кэхилл.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
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в мире, цены на нефть, европа, россия, молдавия, центр стратегических и международных исследований , евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Европа, Россия, Молдавия, Центр стратегических и международных исследований , Евросоюз, Санкции в отношении России
09:35 22.09.2022 (обновлено: 15:52 22.09.2022)
 
В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа

Foreign Policy: Европе угрожает борьба за выживание без российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Поддержка киевского режима европейскими странами оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, пишет американский журнал Foreign Policy.
По словам автора статьи Кристины Лу, Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и даже целые производственные отрасли. По ее данным, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет.
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"Заводы, компании и семьи по всей Европе вступили в битву за выживание, так как ограничение поставок российского газа на континент подняло цены до астрономических высот. <...> Такие ценовые скачки душат целые отрасли, а семьи уже не в состоянии оплачивать счета. Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен", — пишет журналистка.
Лу также отметила, что глубину кризиса наглядно демонстрируют огромные субсидии от европейских властей. При этом крупные компании, начиная с энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений, вынуждены сокращать производство и даже объявлять о банкротстве. По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бена Кэхилла, с наступлением холодов ситуация только усугубится.

"Люди получают огромные счета за электричество. Малый бизнес не в состоянии их оплатить. Заводы задумались о сокращении и остановке производства. А ведь пока еще не наступила зима, когда все будет гораздо хуже", — рассказал он.

Эти факторы, считает автор, уже привели к недовольству европейцев, особенно на фоне постоянных расходов Евросоюза на поддержку режима Зеленского. Как отметила Лу, в Британии, Молдавии, Германии, Австрии и Италии разгораются протесты из-за заоблачных цен на энергию, местные жители требуют от своих законных представителей обратить внимание в первую очередь на внутренние проблемы. Эксперты предупредили об усилении "политического стресса".
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"Может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны и станут винить в этом свои правительства. Может быть, в этом случае правительства начнут проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах. Сохранить солидарность в рядах ЕС будет сложно", — прокомментировал ситуацию Кэхилл.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьЕвропаРоссияМолдавияЦентр стратегических и международных исследованийЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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