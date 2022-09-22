https://ria.ru/20220922/evropa-1818598287.html

В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа

В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа - РИА Новости, 22.09.2022

В США предрекли Европе борьбу за выживание без российского газа

Поддержка киевского режима европейскими странами оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, пишет американский журнал Foreign Policy. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:35

2022-09-22T09:35

2022-09-22T15:52

в мире

цены на нефть

европа

россия

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центр стратегических и международных исследований

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Поддержка киевского режима европейскими странами оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, пишет американский журнал Foreign Policy.По словам автора статьи Кристины Лу, Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и даже целые производственные отрасли. По ее данным, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет."Заводы, компании и семьи по всей Европе вступили в битву за выживание, так как ограничение поставок российского газа на континент подняло цены до астрономических высот. <...> Такие ценовые скачки душат целые отрасли, а семьи уже не в состоянии оплачивать счета. Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен", — пишет журналистка.Лу также отметила, что глубину кризиса наглядно демонстрируют огромные субсидии от европейских властей. При этом крупные компании, начиная с энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений, вынуждены сокращать производство и даже объявлять о банкротстве. По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бена Кэхилла, с наступлением холодов ситуация только усугубится.Эти факторы, считает автор, уже привели к недовольству европейцев, особенно на фоне постоянных расходов Евросоюза на поддержку режима Зеленского. Как отметила Лу, в Британии, Молдавии, Германии, Австрии и Италии разгораются протесты из-за заоблачных цен на энергию, местные жители требуют от своих законных представителей обратить внимание в первую очередь на внутренние проблемы. Эксперты предупредили об усилении "политического стресса"."Может возникнуть такая ситуация, когда граждане будут по-настоящему недовольны и станут винить в этом свои правительства. Может быть, в этом случае правительства начнут проявлять самостоятельность и заботиться о собственных интересах. Сохранить солидарность в рядах ЕС будет сложно", — прокомментировал ситуацию Кэхилл.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

https://ria.ru/20220921/bolgary-1818349579.html

https://ria.ru/20220921/gaz-1817969522.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, европа, россия, молдавия, центр стратегических и международных исследований , евросоюз, санкции в отношении россии